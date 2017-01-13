Смертельная авария в Коврове
Вечером 26 января у дома № 28 на улице Строителей сбили женщину. ...
В Коврове прошла молодёжная премия «ONLINE»
Важным событием празднования Дня российского студенчества, 25 января, стала церемония вручения ежего...
Фрезеровщик из Коврова получил награду из рук Президента
В Кремле завершилась церемония вручения государственных наград. Их вручал Президент Владимир Путин....
Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор
Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове этой ночью не было. ...
Время красоты
Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...
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Происшествия 28 Янв. 2017
10:00
На ковровского бизнесмена возбуждено уго…
Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на су...
10:00
Наш проект 27 Янв. 2017
16:40
Депутат Алексей Махниборода ответил на в…
Гостем редакции IKovrov стал депутат Ковровского городского совета действующего ...
16:40
Новости 27 Янв. 2017
15:20
35 млн. рублей возвращено жителям Владим…
26 января в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция нача...
15:20
Происшествия 27 Янв. 2017
14:10
Водители под кайфом
В отношении жителей Коврова и Собинки возбуждены уголовные дела за повторное упр...
14:10
Происшествия 27 Янв. 2017
14:00
Уголовное дело за "резиновую квартиру"
В Коврове полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. ...
14:00
Происшествия 27 Янв. 2017
13:04
Ребенок угодил под колеса автобуса
Сегодня утром под колеса автобуса попал мальчик 2005 года рождения. (иллюстра...
13:04
Новости 27 Янв. 2017
12:56
С кем объединяется ковровский завод?
Сотрудники «Точмаша» написали петицию к руководству Владимирской обл...
12:56
Новости 27 Янв. 2017
12:02
Ученики устроили ложный пожар в школе
26 января на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в&nbs...
12:02
Новости 27 Янв. 2017
11:04
Ремонт вместо денег: как изменятся компе…
Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время принять поправки к закону...
11:04
Происшествия 27 Янв. 2017
09:23
Смертельная авария в Коврове
Вечером 26 января у дома № 28 на улице Строителей сбили женщину. &nbs...
09:23
Новости 27 Янв. 2017
09:00
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли уч…
Стрельбы с участием роботов "Нерехта" и "Соратник" впервые показали на оперативн...
09:00
Новости 27 Янв. 2017
06:00
Что объединило пожарных и журналистов?
В Ковровском районе работники муниципального пожарного поста №1 и журналисты про...
06:00
Культура 26 Янв. 2017
16:16
В Коврове прошла молодёжная премия «ONLI…
Важным событием празднования Дня российского студенчества, 25 января, стала цере...
16:16
Новости 26 Янв. 2017
15:31
Фрезеровщик из Коврова получил награду и…
В Кремле завершилась церемония вручения государственных наград. Их вручал Презид...
15:31
Новости 26 Янв. 2017
14:27
"Сударь" в Париже: костюмы европейского …
25 января в Париже в рамках Дней Владимирской области в Посольстве России во...
14:27
Происшествия 26 Янв. 2017
13:47
Отец изнасиловал дочь
Во Владимирской области местный житель задержан по подозрению в изнасиловании ма...
13:47
ОБЗОР 26 Янв. 2017
13:23
Где требуются переводчики в Киеве?
Работа переводчиком хорошо оплачивается и многим подходит тем, что есть возможно...
13:23
Новости 26 Янв. 2017
12:00
Отчитались - и за работу
Больше половины январского заседания горсовета было отведено на отчёты о продела...
12:00
Новости 26 Янв. 2017
11:00
Почему в квартирах мерзли люди?
По требованию прокурора восстановлен температурный режим в квартирах граждан. ...
11:00
Новости 26 Янв. 2017
10:00
В Париже презентовали инвестиционные про…
25 января в Париже состоялась масштабная презентация ключевых инвестиционных про...
10:00
Происшествия 26 Янв. 2017
08:24
Администрация Коврова заплатит за плохие…
Ковровским городским судом вынесено решение по иску автолюбителя к Управле...
08:24
Новости 26 Янв. 2017
06:00
В Коврове открылся центр поддержки семьи…
Инициаторами его создания стали православные верующие и настоятель ковровского х...
06:00
Происшествия 25 Янв. 2017
17:00
Через балкон к бывшей жене
Ковровский городской суд сообщает, постановлен приговор в отношении ранее судимо...
17:00
Новости 25 Янв. 2017
15:00
Как в Коврове убирают улицы от снега. Фо…
Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове ...
15:00
Новости 25 Янв. 2017
14:06
Во Владимире открылась клиника для прове…
Сегодня в областном центре открылась вторая частная клиника, где женщинам Владим...
14:06
Новости 25 Янв. 2017
13:37
Кто возглавит МУП УТТ?
На днях мы писали о том, что грядут кадровые перестановки. В МУП УТТ должен появ...
13:37
Есть мнение 25 Янв. 2017
11:56
Обзор СМИ: туды ее в купель!
Главной темой свежих городских газет по идее, должны были стать Крещенские купан...
11:56
Происшествия 25 Янв. 2017
10:17
В Коврове на пожаре погиб мужчина
24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообще...
10:17
Спорт 25 Янв. 2017
10:05
Победы наших спортсменов
Сборная Владимирской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые мед...
10:05
Происшествия 25 Янв. 2017
09:15
Бывший муж выселил по суду женщину с реб…
На днях судебные приставы Ковровского района исполнили решение местного городско...
09:15