В Коврове прошла церемония "Человек года". Фоторепортаж
Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Человек года». Вче...
Новое кладбище в Коврове так и не появилось
Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объявил, что «хоро...
Школьный автобус попал в аварию в Ковровском районе
В автобусе находились дети, учащиеся ковровской школы-интернат для слабослышащих. Ребята ехали из Му...
В Коврове открылся первый цифровой кинотеатр
Как мы писали ранее, вчера в Коврове состоялось долгожданное открытие цифрового кинотеатра с техноло...
За популистские решения заплатят жители
Как известно, тариф на водоснабжение в Коврове один из самых низких в регионе. «Водоканал...
Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ
Хотите знать, какие подарки подготовили спонсоры для участников Новогоднего конкурса от АйКовров? Чи...
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ОБЗОР 30 Дек. 2016
16:00
"Атлет-спорт" поздравляет ковровчан с но…
Коллектив фитнес-клуба «Атлет-спорт» поздравляет всех с наступ...
16:00
Новости 30 Дек. 2016
15:06
С новым годом!
Доброе время суток, дорогие друзья! Редакция «АйКовров» поздравляет ...
15:06
Новости 30 Дек. 2016
13:00
Чем запомнится ковровчанам 2016 год?
В конце года принято подводить итоги. Что удалось сдел...
13:00
Новости 30 Дек. 2016
12:00
Пенсии начнут выплачивать с 3 января
В связи с многочисленными обращениями граждан Отделение Пенсионного фонда России...
12:00
Новости 30 Дек. 2016
11:09
Экономика области развивается динамично
29 декабря в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция Губ...
11:09
Новости 30 Дек. 2016
10:03
С.Орлова: Ковров будем поддерживать и да…
Одной из сквозных тем пресс-конференции Светланы Орловой, которая состоялась 29 ...
10:03
Новости 30 Дек. 2016
09:00
Вехи уходящего года: июль - сентябрь
Завершается 2016 год, наступает время подвести некоторые итоги, вспомнить о наиб...
09:00
Новости 30 Дек. 2016
06:03
Школьники из Ковровского района стали по…
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» - традиционное ежегодно...
06:03
Новости 29 Дек. 2016
16:10
Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и …
Уважаемые ковровчане и гости города! 7 января в парке экскаваторостроителей сост...
16:10
ОБЗОР 29 Дек. 2016
15:14
За державу не обидно: в Коврове открылся…
В минувшее воскресенье состоялось открытие нового спортивного центра с патриотич...
15:14
Новости 29 Дек. 2016
13:08
В Коврове прошла церемония "Человек года…
Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Чело...
13:08
ОБЗОР 29 Дек. 2016
12:18
Квартира в ипотеку во Владимире — миф ил…
Несмотря на пессимистические прогнозы, связанные с кризисом в российском финансо...
12:18
Новости 29 Дек. 2016
12:15
Во Владимирской области проходит новогод…
В предновогодние дни в городах и поселках Владимирской области проходит необычна...
12:15
Новости 29 Дек. 2016
11:00
Ответы Зотова на вопросы, которые не про…
27 декабря в нашей редакции прошла онлайн пресс-конференция с участием главы г. ...
11:00
Новости 29 Дек. 2016
09:40
Студенты КГТА заняли второе место на обл…
26 декабря во Владимирском государственном университете прошел первый областной ...
09:40
Новости 29 Дек. 2016
08:12
На Хвостова заведено третье уголовное де…
В отношении бывшего заместителя губернатора области возбуждено третье уголовное ...
08:12
Новости 29 Дек. 2016
06:00
Орлова провела встречу с активистами нар…
28 декабря Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с представителями ...
06:00
Происшествия 28 Дек. 2016
15:24
В Коврове на пожаре погиб мужчина
27 декабря ночью в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧ...
15:24
Новости 28 Дек. 2016
15:08
В Новый год движение транспорта в Ковров…
В связи с запуском фейерверка по случаю празднования Нового года, 1 января ...
15:08
Новости 28 Дек. 2016
13:50
Как провести праздники весело и душевно?
Перед новым годом многим ковровчанам приходится весьма продуктивно и нелегко раб...
13:50
Есть мнение 28 Дек. 2016
12:20
В преддверии нового года: обзор СМИ
Большинство газет уже выпустили последний номер в уходящем году. И так и...
12:20
Происшествия 28 Дек. 2016
11:10
Ковровский интернат присваивал пенсию ин…
Ковровской городской прокуратурой в Ковровском специальном доме-интернате для пр...
11:10
Новости 28 Дек. 2016
10:05
Праздник или кошелёк? Обзор цен на проду…
До новогодних праздников – считанные дни. Самое время определиться с празд...
10:05
Культура 28 Дек. 2016
09:01
Один день из жизни муниципального музея
В воскресенье весь небольшой коллектив работников Ковровского историко-мемориаль...
09:01
Новости 28 Дек. 2016
06:04
С днем спасателя!
27 декабря свой профессиональный праздник отметили те, кто каждый день спасает ж...
06:04
Новости 27 Дек. 2016
16:00
Текстовая трансляция пресс-конференции А…
Итоговая пресс-конференция главы Коврова Анатолия Зотова проходит сегодня в реда...
16:00
Новости 27 Дек. 2016
14:11
Новое кладбище в Коврове так и не появи…
Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объя...
14:11
Новости 27 Дек. 2016
13:11
Ограничить торговлю спиртосодержащей неп…
В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и с...
13:11
Новости 27 Дек. 2016
12:40
Студенческие отряды подвели итоги работы
Во Владимире прошел слёт студенческих отрядов Владимирской области. На него собр...
12:40
Новости 27 Дек. 2016
12:23
Нет денег - нет электричества
26 декабря судебными приставами-исполнителями Ковровского района был...
12:23