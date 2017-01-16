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В Коврове избили водителя скорой помощи

18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство позволил себе пациен...

Александр Воробьев: «Завод дал мне всё»

Помните героев советских производственных фильмов, которые под ручку и с песней шли с утра на родной...

А что ты сделал для города? Голосование открыто

Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сделал для Коврова?...

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Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...

  • В Коврове избили водителя скорой помощи

  • Александр Воробьев: «Завод дал мне всё»

  • А что ты сделал для города? Голосование открыто

  • Время красоты

 

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Одностороннее движение на ул. Набережной
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Рождественский концерт «И в мир рождается любовь»
Рождественский концерт «И в мир рождается любовь»

Новости сегодняВсе новости

Культура 20 Янв. 2017

17:14

Выставка творческого объединения «Околица»

Выставка творческого объединения «Околиц…

19 января в рамках творческого сотрудничества ковровскиий музей гостеприимно рас...

Комментариев:(0)

17:14

Происшествия 20 Янв. 2017

15:42

Верните чужой кошелек! Видео

Верните чужой кошелек! Видео

11 января около часа дня в магазине «Пятерочка» на ул.Еловой, молодо...

Комментариев:(7)

15:42

Происшествия 20 Янв. 2017

14:51

Денис Китус самый умный «совенок» в Коврове

Денис Китус самый умный «совенок» в Ковр…

Сегодня в Коврове прошла традиционная городская математическая игра для пятиклас...

Комментариев:(1)

14:51

Новости 20 Янв. 2017

12:25

Заброшенные территории в Коврове будут приводить в порядок

Заброшенные территории в Коврове будут п…

Об изменениях в российском градостроительном законодательстве на пресс-конференц...

Комментариев:(8)

12:25

Новости 20 Янв. 2017

10:53

100% акций завода «Автоприбор» переданы банку «ВТБ»

100% акций завода «Автоприбор» переданы …

Такое решение принял Арбитражный суд Владимирской области. Стоимость акций предп...

Комментариев:(2)

10:53

Новости 20 Янв. 2017

10:27

Аварий на дорогах области стало меньше

Аварий на дорогах области стало меньше

В Управлении Госавтоинспекции на областном совещании были подведены итоги работы...

Комментариев:(0)

10:27

Новости 20 Янв. 2017

09:16

Городской бюджет: и снова здравствуйте!

Городской бюджет: и снова здравствуйте!

7 млн. 641 тыс. рублей — столько пришло в Ковров из областного бюджета в в...

Комментариев:(0)

09:16

Новости 20 Янв. 2017

09:00

В Коврове обнаружена санкционка

В Коврове обнаружена санкционка

Выявление запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продук...

Комментариев:(5)

09:00

Новости 20 Янв. 2017

06:14

Кто хочет обанкротить

Кто хочет обанкротить "МРГ-Инвест"?

На днях компания «Владимиртеплогаз» подала иск о банкротстве «...

Комментариев:(1)

06:14

Новости 19 Янв. 2017

16:34

Поставь оценку властям

Поставь оценку властям

На официальном интернет-портале администрации Владимирской области открыто голос...

Комментариев:(2)

16:34

Новости 19 Янв. 2017

15:28

Генеральный директор ОАО «ЗиД» награждён Почётной грамотой Президента РФ

Генеральный директор ОАО «ЗиД» награждён…

18 января губернатор Владимирской области Светлана Орлова вручила генеральному д...

Комментариев:(0)

15:28

Происшествия 19 Янв. 2017

14:00

"Пьяная" вечеринка: уголовного дела не б…

Следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту скандальной вечеринки в ш...

Комментариев:(0)

14:00

Происшествия 19 Янв. 2017

12:45

Ковровские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу

Ковровские полицейские вернули похищенны…

12 января полицию с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ-21140» обрати...

Комментариев:(0)

12:45

Происшествия 19 Янв. 2017

11:32

Муниципальные учреждения Коврова и Ковровского района наказаны прокуратурой

Муниципальные учреждения Коврова и Ковро…

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного закон...

Комментариев:(1)

11:32

Происшествия 19 Янв. 2017

11:20

Обокрали РЖД на 12 миллионов

Обокрали РЖД на 12 миллионов

Четырем бывшим сотрудникам «РЖД» дали сроки за кражу имущества компа...

Комментариев:(4)

11:20

Новости 19 Янв. 2017

11:00

Во Владимирской области крещенская ночь прошла без происшествий

Во Владимирской области крещенская ночь …

Об этом сообщает МЧС. Обряд омовения в 54 купелях совершили около 13 тысяч челов...

Комментариев:(0)

11:00

Наши герои 19 Янв. 2017

10:00

Редкая птица

Редкая птица

Никита Филаретов - первый во Владимирской области оперный бас. Закончив авиамеха...

Комментариев:(0)

10:00

Происшествия 19 Янв. 2017

08:00

В Коврове избили водителя скорой помощи

В Коврове избили водителя скорой помощи

18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство ...

Комментариев:(25)

08:00

ОБЗОР 18 Янв. 2017

16:30

Доброград – первый город, построенный на частные инвестиции

Доброград – первый город, построенный на…

В нескольких километрах от города Ковров (Владимирская обл.) активно идёт строит...

Комментариев:(2)

16:30

Новости 18 Янв. 2017

14:20

Зотов встретился с коллективом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»

Зотов встретился с коллективом ОАО «Заво…

Как мы писали ранее, 17 января глава города провёл встречу с профсоюзным активом...

Комментариев:(2)

14:20

Происшествия 18 Янв. 2017

12:53

За рулем под воздействием наркотиков

За рулем под воздействием наркотиков

В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобил...

Комментариев:(4)

12:53

Новости 18 Янв. 2017

12:10

Грядут кадровые перестановки?

Грядут кадровые перестановки?

Вчера на ЗиДе прошла встреча главы города с профсоюзным активом легендарного зав...

Комментариев:(6)

12:10

Новости 18 Янв. 2017

11:01

Ковровские школьники побеждают на региональной олимпиаде

Ковровские школьники побеждают на регион…

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, он проводится на...

Комментариев:(0)

11:01

Наш проект 18 Янв. 2017

10:05

Масло из Молдавии через Ковров везли в Эстонию

Масло из Молдавии через Ковров везли в Э…

Наталия Заболотная – об особенностях организации торгового бизнеса, нездор...

Комментариев:(3)

10:05

Новости 18 Янв. 2017

09:00

Во Владимирской области на год продлено сокращение зарплат первых лиц региона

Во Владимирской области на год продлено …

Депутаты комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветерано...

Комментариев:(1)

09:00

Есть мнение 18 Янв. 2017

06:01

Обзор СМИ: что наша жизнь?

Обзор СМИ: что наша жизнь?

Ответ на этот литературно-оперный вопрос рождается в процессе каждодневного ...

Комментариев:(1)

06:01

Новости 17 Янв. 2017

16:16

В КГТА выбирают ректора

В КГТА выбирают ректора

С 20 декабря 2016 года в КГТА имени В.А. Дегтярева начата процедура выборов рект...

Комментариев:(0)

16:16

Происшествия 17 Янв. 2017

14:44

3-летняя девочка умерла по вине врача скорой помощи

3-летняя девочка умерла по вине врача ск…

Следственным комитетом по Владимирской области завершено расследование уголовног...

Комментариев:(15)

14:44

Новости 17 Янв. 2017

13:30

Кто купит САХу технику?

Кто купит САХу технику?

О ходе уборки города отчитались перед депутатами Игорь Некрасов и директор выигр...

Комментариев:(14)

13:30

Происшествия 17 Янв. 2017

12:37

В Коврове инспекторы ДПС задержали мужчину, напавшего на женщину

В Коврове инспекторы ДПС задержали мужчи…

Вечером 12 января во дворе одного из домов на улице Грибоедова неизвестный мужчи...

Комментариев:(1)

12:37

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