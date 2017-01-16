Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор
Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове этой ночью не было. ...
В Коврове на пожаре погиб мужчина
24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообщение о том, что горит...
Окна раздора
Ковровчанка, выигравшая судебное разбирательство, не может в полном объёме получить причитающиеся де...
В Коврове прошел Бал спортсменов. Фоторепортаж
Проведение ежегодного Бала спортсменов в Коврове стало доброй традицией. Самые выдающиеся достижения...
В Коврове избили водителя скорой помощи
18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство позволил себе пациен...
Время красоты
Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...
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Новости 26 Янв. 2017
14:27
"Сударь" в Париже: костюмы европейского …
25 января в Париже в рамках Дней Владимирской области в Посольстве России во...
14:27
Происшествия 26 Янв. 2017
13:47
Отец изнасиловал дочь
Во Владимирской области местный житель задержан по подозрению в изнасиловании ма...
13:47
ОБЗОР 26 Янв. 2017
13:23
Где требуются переводчики в Киеве?
Работа переводчиком хорошо оплачивается и многим подходит тем, что есть возможно...
13:23
Новости 26 Янв. 2017
12:00
Отчитались - и за работу
Больше половины январского заседания горсовета было отведено на отчёты о продела...
12:00
Новости 26 Янв. 2017
11:00
Почему в квартирах мерзли люди?
По требованию прокурора восстановлен температурный режим в квартирах граждан. ...
11:00
Новости 26 Янв. 2017
10:00
В Париже презентовали инвестиционные про…
25 января в Париже состоялась масштабная презентация ключевых инвестиционных про...
10:00
Происшествия 26 Янв. 2017
08:24
Администрация Коврова заплатит за плохие…
Ковровским городским судом вынесено решение по иску автолюбителя к Управле...
08:24
Новости 26 Янв. 2017
06:00
В Коврове открылся центр поддержки семьи…
Инициаторами его создания стали православные верующие и настоятель ковровского х...
06:00
Происшествия 25 Янв. 2017
17:00
Через балкон к бывшей жене
Ковровский городской суд сообщает, постановлен приговор в отношении ранее судимо...
17:00
Новости 25 Янв. 2017
15:00
Как в Коврове убирают улицы от снега. Фо…
Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове ...
15:00
Новости 25 Янв. 2017
14:06
Во Владимире открылась клиника для прове…
Сегодня в областном центре открылась вторая частная клиника, где женщинам Владим...
14:06
Новости 25 Янв. 2017
13:37
Кто возглавит МУП УТТ?
На днях мы писали о том, что грядут кадровые перестановки. В МУП УТТ должен появ...
13:37
Есть мнение 25 Янв. 2017
11:56
Обзор СМИ: туды ее в купель!
Главной темой свежих городских газет по идее, должны были стать Крещенские купан...
11:56
Происшествия 25 Янв. 2017
10:17
В Коврове на пожаре погиб мужчина
24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообще...
10:17
Спорт 25 Янв. 2017
10:05
Победы наших спортсменов
Сборная Владимирской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые мед...
10:05
Происшествия 25 Янв. 2017
09:15
Бывший муж выселил по суду женщину с реб…
На днях судебные приставы Ковровского района исполнили решение местного городско...
09:15
Новости 25 Янв. 2017
08:08
Пожарные Коврова провели тренировочную э…
Пожарные и спасатели – частые гости Ковровского социально-реабилитационног...
08:08
Новости 25 Янв. 2017
06:04
Татьянин день – праздник каждого пятого …
В 1775 году в день Святой Татианы Римской российская императрица Елизавета Петро...
06:04
Новости 24 Янв. 2017
18:00
Новое уголовное дело на Мельникова
В отношении бывшего директора ОАО «Завод «Автоприбор» возбужде...
18:00
Новости 24 Янв. 2017
15:35
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» оштрафовали на 300 тыс…
Нарушения были выявлены в ходе совместных мероприятий Прокуратуры города Владими...
15:35
Наш проект 24 Янв. 2017
14:50
Итоги конкурса «А что ты сделал для Ковр…
По завершению голосования в конкурсе « А что ты сделал для Коврова?»...
14:50
Новости 24 Янв. 2017
14:40
С 1 февраля страховые пенсии увеличивают…
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на...
14:40
Происшествия 24 Янв. 2017
13:32
Ковровчанин подозревается в заведомо лож…
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский»...
13:32
Новости 24 Янв. 2017
12:07
«Студенческий десант» высадился в Ковров…
В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» в межму...
12:07
Новости 24 Янв. 2017
11:11
Роспотребнадзор опубликовал «черный» спи…
Роспотребназдор по Владимирской области проверил 459 субъектов, осуществляющих п...
11:11
Новости 24 Янв. 2017
10:40
Осторожно, крыши!
Сюрпризы природы, когда на смену заморозкам приходит потепление и снегопады, а п...
10:40
Происшествия 24 Янв. 2017
09:44
Пожар на ул. Урицкого
Вчера около 11 часов вечера загорелся частный дом на улице Урицкого.
09:44
Наш проект 24 Янв. 2017
09:01
Задай вопрос своему депутату
АйКовров начинает серию публикаций о деятельности депутатов ковровского городско...
09:01
Народный контроль 24 Янв. 2017
06:00
Окна раздора
Ковровчанка, выигравшая судебное разбирательство, не может в полном объёме получ...
06:00
Новости 23 Янв. 2017
16:20
С. Конин: "Не вижу в банкротстве ничего …
Бизнесмен Сергей Конин обвиняет руководство регионального отделения «Россе...
16:20