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Смертельная авария в Коврове

Вечером 26 января у дома № 28 на улице Строителей сбили женщину.      ...

В Коврове прошла молодёжная премия «ONLINE»

Важным событием празднования Дня российского студенчества, 25 января, стала церемония вручения ежего...

Фрезеровщик из Коврова получил награду из рук Президента

В Кремле завершилась церемония вручения государственных наград. Их вручал Президент Владимир Путин....

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове этой ночью не было. ...

Время красоты

Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...

  • Смертельная авария в Коврове

  • В Коврове прошла молодёжная премия «ONLINE»

  • Фрезеровщик из Коврова получил награду из рук Президента

  • Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

  • Время красоты

 

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Новости сегодняВсе новости

Происшествия 28 Янв. 2017

10:00

На ковровского бизнесмена возбуждено уголовное дело

На ковровского бизнесмена возбуждено уго…

Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на су...

Комментариев:(7)

10:00

Наш проект 27 Янв. 2017

16:40

Депутат Алексей Махниборода ответил на вопросы читателей

Депутат Алексей Махниборода ответил на в…

Гостем редакции IKovrov стал депутат Ковровского городского совета действующего ...

Комментариев:(10)

16:40

Новости 27 Янв. 2017

15:20

35 млн. рублей возвращено жителям Владимирской области

35 млн. рублей возвращено жителям Владим…

26 января в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция нача...

Комментариев:(1)

15:20

Происшествия 27 Янв. 2017

14:10

Водители под кайфом

Водители под кайфом

В отношении жителей Коврова и Собинки возбуждены уголовные дела за повторное упр...

Комментариев:(0)

14:10

Происшествия 27 Янв. 2017

14:00

Уголовное дело за

Уголовное дело за "резиновую квартиру"

В Коврове полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. ...

Комментариев:(0)

14:00

Происшествия 27 Янв. 2017

13:04

Ребенок угодил под колеса автобуса

Ребенок угодил под колеса автобуса

Сегодня утром под колеса автобуса попал мальчик 2005 года рождения. (иллюстра...

Комментариев:(4)

13:04

Новости 27 Янв. 2017

12:56

С кем объединяется ковровский завод?

С кем объединяется ковровский завод?

Сотрудники «Точмаша» написали петицию к руководству Владимирской обл...

Комментариев:(2)

12:56

Новости 27 Янв. 2017

12:02

Ученики устроили ложный пожар в школе

Ученики устроили ложный пожар в школе

26 января на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в&nbs...

Комментариев:(0)

12:02

Новости 27 Янв. 2017

11:04

Ремонт вместо денег: как изменятся компенсации по ОСАГО

Ремонт вместо денег: как изменятся компе…

Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время принять поправки к закону...

Комментариев:(3)

11:04

Происшествия 27 Янв. 2017

09:23

Смертельная авария в Коврове

Смертельная авария в Коврове

Вечером 26 января у дома № 28 на улице Строителей сбили женщину.  &nbs...

Комментариев:(21)

09:23

Новости 27 Янв. 2017

09:00

Роботы

Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли уч…

Стрельбы с участием роботов "Нерехта" и "Соратник" впервые показали на оперативн...

Комментариев:(4)

09:00

Новости 27 Янв. 2017

06:00

Что объединило пожарных и журналистов?

Что объединило пожарных и журналистов?

В Ковровском районе работники муниципального пожарного поста №1 и журналисты про...

Комментариев:(3)

06:00

Культура 26 Янв. 2017

16:16

В Коврове прошла молодёжная премия «ONLINE»

В Коврове прошла молодёжная премия «ONLI…

Важным событием празднования Дня российского студенчества, 25 января, стала цере...

Комментариев:(3)

16:16

Новости 26 Янв. 2017

15:31

Фрезеровщик из Коврова получил награду из рук Президента

Фрезеровщик из Коврова получил награду и…

В Кремле завершилась церемония вручения государственных наград. Их вручал Презид...

Комментариев:(2)

15:31

Новости 26 Янв. 2017

14:27

"Сударь" в Париже: костюмы европейского …

25 января в Париже в рамках Дней Владимирской области в Посольстве России во...

Комментариев:(2)

14:27

Происшествия 26 Янв. 2017

13:47

Отец изнасиловал дочь

Отец изнасиловал дочь

Во Владимирской области местный житель задержан по подозрению в изнасиловании ма...

Комментариев:(0)

13:47

ОБЗОР 26 Янв. 2017

13:23

Где требуются переводчики в Киеве?

Где требуются переводчики в Киеве?

Работа переводчиком хорошо оплачивается и многим подходит тем, что есть возможно...

Комментариев:(5)

13:23

Новости 26 Янв. 2017

12:00

Отчитались - и за работу

Отчитались - и за работу

Больше половины январского заседания горсовета было отведено на отчёты о продела...

Комментариев:(0)

12:00

Новости 26 Янв. 2017

11:00

Почему в квартирах мерзли люди?

Почему в квартирах мерзли люди?

По требованию прокурора восстановлен температурный режим в квартирах граждан. ...

Комментариев:(1)

11:00

Новости 26 Янв. 2017

10:00

В Париже презентовали инвестиционные проекты Владимирской области

В Париже презентовали инвестиционные про…

25 января в Париже состоялась масштабная презентация ключевых инвестиционных про...

Комментариев:(0)

10:00

Происшествия 26 Янв. 2017

08:24

Администрация Коврова заплатит за плохие дороги

Администрация Коврова заплатит за плохие…

Ковровским городским судом вынесено решение по иску автолюбителя  к Управле...

Комментариев:(4)

08:24

Новости 26 Янв. 2017

06:00

В Коврове открылся центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь»

В Коврове открылся центр поддержки семьи…

Инициаторами его создания стали православные верующие и настоятель ковровского х...

Комментариев:(0)

06:00

Происшествия 25 Янв. 2017

17:00

Через балкон к бывшей жене

Через балкон к бывшей жене

Ковровский городской суд сообщает, постановлен приговор в отношении ранее судимо...

Комментариев:(0)

17:00

Новости 25 Янв. 2017

15:00

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фо…

Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове ...

Комментариев:(11)

15:00

Новости 25 Янв. 2017

14:06

Во Владимире открылась клиника для проведения ЭКО

Во Владимире открылась клиника для прове…

Сегодня в областном центре открылась вторая частная клиника, где женщинам Владим...

Комментариев:(3)

14:06

Новости 25 Янв. 2017

13:37

Кто возглавит МУП УТТ?

Кто возглавит МУП УТТ?

На днях мы писали о том, что грядут кадровые перестановки. В МУП УТТ должен появ...

Комментариев:(11)

13:37

Есть мнение 25 Янв. 2017

11:56

Обзор СМИ: туды ее в купель!

Обзор СМИ: туды ее в купель!

Главной темой свежих городских газет по идее, должны были стать Крещенские купан...

Комментариев:(0)

11:56

Происшествия 25 Янв. 2017

10:17

В Коврове на пожаре погиб мужчина

В Коврове на пожаре погиб мужчина

24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообще...

Комментариев:(1)

10:17

Спорт 25 Янв. 2017

10:05

Победы наших спортсменов

Победы наших спортсменов

Сборная Владимирской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые мед...

Комментариев:(0)

10:05

Происшествия 25 Янв. 2017

09:15

Бывший муж выселил по суду женщину с ребенком из квартиры

Бывший муж выселил по суду женщину с реб…

На днях судебные приставы Ковровского района исполнили решение местного городско...

Комментариев:(4)

09:15

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