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В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди

Жители многоквартирного дома на ул. Брюсова жалуются на периодический холод в квартирах и горячую во...

"Ажиотаж" в ковровском "Горгазе"

Весть о том, что нужно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования, наделала...

А что ты сделал для города? Голосование открыто

Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сделал для Коврова?...

Ковров: места, где становится страшно

Несмотря на внешнее благополучие и активную стройку жилых и торговых объектов, Ковров остаётся город...

Ковровчане поедут на новых троллейбусах

Долгожданное событие в Управлении троллейбусного транспорта Коврова: парк пополнился двумя новыми ма...

Каким будет "железный садик"?

Вчера прошел градостроительный совет, на котором рассматривали  концепцию благоустройства сквер...

Время красоты

Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...

  • В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди

  • "Ажиотаж" в ковровском "Горгазе"

  • А что ты сделал для города? Голосование открыто

  • Ковров: места, где становится страшно

  • Ковровчане поедут на новых троллейбусах

  • Каким будет "железный садик"?

  • Время красоты

 

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Новости сегодняВсе новости

Новости 16 Янв. 2017

16:10

Нужна ваша помощь!

Нужна ваша помощь!

Алексей Пугачев (бывший сотрудник патрульно-постовой службы Ковровского Отдела п...

Комментариев:(1)

16:10

Новости 16 Янв. 2017

15:07

В Коврове стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»

В Коврове стартовал эко-марафон «Сдай ма…

Сегодня в Коврове стартовал Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру &nd...

Комментариев:(1)

15:07

Спорт 16 Янв. 2017

14:30

В Коврове прошли Межрегиональные соревнования по картингу

В Коврове прошли Межрегиональные соревно…

14-15 января в Коврове на стадионе  СК «Мотодром» прошли Межрег...

Комментариев:(0)

14:30

Есть мнение 16 Янв. 2017

13:36

Покупай Владимирское: ТОП-10 владимирских эксклюзивов

Покупай Владимирское: ТОП-10 владимирски…

Из поездок в Париж принято привозить духи и фуа-гра, из Лондона — чай и ма...

Комментариев:(3)

13:36

Спорт 16 Янв. 2017

12:06

Спорт за неделю

Спорт за неделю

14 и 15 января в городе Мытищи Московской области прошел Всероссийский турнир по...

Комментариев:(0)

12:06

Новости 16 Янв. 2017

11:09

Незамерзайка с содержанием метанола

Незамерзайка с содержанием метанола

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во исполнении приказа Федер...

Комментариев:(1)

11:09

Происшествия 16 Янв. 2017

10:00

ДТП устроил водитель без прав

ДТП устроил водитель без прав

Вечером 15 января на улице Строителей произошло ДТП с участием трех машин.

Комментариев:(1)

10:00

Народный контроль 16 Янв. 2017

09:00

В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди

В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди

Жители многоквартирного дома на ул. Брюсова жалуются на периодический холод в кв...

Комментариев:(4)

09:00

Происшествия 16 Янв. 2017

06:00

В Коврове возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж

В Коврове возбуждено уголовное дело за п…

11 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника местного суп...

Комментариев:(2)

06:00

Новости 13 Янв. 2017

16:56

Более 10 тысяч жителей Владимирской области считают себя любителями игры КВН

Более 10 тысяч жителей Владимирской обла…

Во Владимирской области постоянно действует 45 команд КВН. Более 10 тысяч жителе...

Комментариев:(0)

16:56

Наши герои 13 Янв. 2017

15:00

Новый год: на дальних берегах

Новый год: на дальних берегах

Во Владимирской области живут, учатся и работают люди со всего мира. В преддвери...

Комментариев:(0)

15:00

Новости 13 Янв. 2017

12:21

Завтра в регионе пройдут массовые проверки водителей

Завтра в регионе пройдут массовые провер…

В настоящее время основными причинами аварий являются личная недисциплинированно...

Комментариев:(8)

12:21

Новости 13 Янв. 2017

10:44

На дорожное хозяйство Владимирской области выделено более 760 миллионов

На дорожное хозяйство Владимирской облас…

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала постановление о предос...

Комментариев:(3)

10:44

Новости 13 Янв. 2017

09:42

"Ажиотаж" в ковровском "Горгазе"

Весть о том, что нужно заключать договор на техническое обслуживание газового об...

Комментариев:(21)

09:42

Наш проект 13 Янв. 2017

09:00

А что ты сделал для города? Голосование открыто

А что ты сделал для города? Голосование …

Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сд...

Комментариев:(0)

09:00

Новости 13 Янв. 2017

08:45

КМЗ приступил к серийному производству модернизированной газовой центрифуги

КМЗ приступил к серийному производству м…

С января 2017 года Ковровский механический завод (входит в Топливную компанию Ро...

Комментариев:(3)

08:45

Культура 13 Янв. 2017

06:00

В Ковровском районе отметили «Гвардейский Новый год»

В Ковровском районе отметили «Гвардейски…

В «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское Ковровского района впер...

Комментариев:(2)

06:00

Происшествия 12 Янв. 2017

17:24

Столкнулись автобус и легковушка

Столкнулись автобус и легковушка

Сегодня днем, около двух часов, произошло ДТП на автодороге Ковров – мкр. ...

Комментариев:(5)

17:24

Новости 12 Янв. 2017

14:33

Очередные новшества в коммунальном хозяйстве: что изменится в ОДН

Очередные новшества в коммунальном хозяй…

Так сложилось, что новый 2017 год для ковровчан начинается с подорожания. Напомн...

Комментариев:(17)

14:33

Народный контроль 12 Янв. 2017

12:40

Ковров: места, где становится страшно

Ковров: места, где становится страшно

Несмотря на внешнее благополучие и активную стройку жилых и торговых объектов, К...

Комментариев:(5)

12:40

Новости 12 Янв. 2017

10:49

"Владимиртеплогаз" передадут в собственн…

11 января в областной администрации прошла пресс-конференция первых заместителей...

Комментариев:(3)

10:49

Происшествия 12 Янв. 2017

10:07

Пьяных водителей посадят?

Пьяных водителей посадят?

Возбуждены уголовные дела в отношении водителей, задержанных за повторное управл...

Комментариев:(2)

10:07

Новости 12 Янв. 2017

09:02

Путин Джураев: фамилия президента РФ стала именем ребенка

Путин Джураев: фамилия президента РФ ста…

Такое произошло впервые в России. Еще в августе прошлого года  стало и...

Комментариев:(9)

09:02

Новости 12 Янв. 2017

06:03

Ковровчане поедут на новых троллейбусах

Ковровчане поедут на новых троллейбусах

Долгожданное событие в Управлении троллейбусного транспорта Коврова: парк пополн...

Комментариев:(11)

06:03

Новости 12 Янв. 2017

06:02

Сотрудники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник

Сотрудники прокуратуры отмечают свой про…

12 января отмечают свой профессиональный праздник работники прокуратуры. В этот ...

Комментариев:(2)

06:02

Происшествия 11 Янв. 2017

16:18

Ковровские полицейские по «горячим следам» грабителя

Ковровские полицейские по «горячим следа…

Днем 10 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковро...

Комментариев:(1)

16:18

Есть мнение 11 Янв. 2017

14:45

Обзор СМИ: Пуаро нам в помощь!

Обзор СМИ: Пуаро нам в помощь!

Первый номер в наступившем году наконец после долгих каникул выпустили в све...

Комментариев:(0)

14:45

Происшествия 11 Янв. 2017

13:28

В магазине застрелили менеджера

В магазине застрелили менеджера

Убийство произошло 10 января около 18 часов в помещении магазина «Две...

Комментариев:(2)

13:28

Культура 11 Янв. 2017

12:04

Доброград + Большой театр = новый культурный проект!

Доброград + Большой театр = новый культу…

Доброград посетил генеральный директор Большого театра. Владимир Урин обсудил с ...

Комментариев:(2)

12:04

Новости 11 Янв. 2017

11:22

Каким будет

Каким будет "железный садик"?

Вчера прошел градостроительный совет, на котором рассматривали  концепцию б...

Комментариев:(19)

11:22

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