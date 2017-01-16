В Коврове избили водителя скорой помощи
18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство позволил себе пациен...
Александр Воробьев: «Завод дал мне всё»
Помните героев советских производственных фильмов, которые под ручку и с песней шли с утра на родной...
А что ты сделал для города? Голосование открыто
Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сделал для Коврова?...
Время красоты
Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...
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Культура 20 Янв. 2017
17:14
Выставка творческого объединения «Околиц…
19 января в рамках творческого сотрудничества ковровскиий музей гостеприимно рас...
17:14
Происшествия 20 Янв. 2017
15:42
Верните чужой кошелек! Видео
11 января около часа дня в магазине «Пятерочка» на ул.Еловой, молодо...
15:42
Происшествия 20 Янв. 2017
14:51
Денис Китус самый умный «совенок» в Ковр…
Сегодня в Коврове прошла традиционная городская математическая игра для пятиклас...
14:51
Новости 20 Янв. 2017
12:25
Заброшенные территории в Коврове будут п…
Об изменениях в российском градостроительном законодательстве на пресс-конференц...
12:25
Новости 20 Янв. 2017
10:53
100% акций завода «Автоприбор» переданы …
Такое решение принял Арбитражный суд Владимирской области. Стоимость акций предп...
10:53
Новости 20 Янв. 2017
10:27
Аварий на дорогах области стало меньше
В Управлении Госавтоинспекции на областном совещании были подведены итоги работы...
10:27
Новости 20 Янв. 2017
09:16
Городской бюджет: и снова здравствуйте!
7 млн. 641 тыс. рублей — столько пришло в Ковров из областного бюджета в в...
09:16
Новости 20 Янв. 2017
09:00
В Коврове обнаружена санкционка
Выявление запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продук...
09:00
Новости 20 Янв. 2017
06:14
Кто хочет обанкротить "МРГ-Инвест"?
На днях компания «Владимиртеплогаз» подала иск о банкротстве «...
06:14
Новости 19 Янв. 2017
16:34
Поставь оценку властям
На официальном интернет-портале администрации Владимирской области открыто голос...
16:34
Новости 19 Янв. 2017
15:28
Генеральный директор ОАО «ЗиД» награждён…
18 января губернатор Владимирской области Светлана Орлова вручила генеральному д...
15:28
Происшествия 19 Янв. 2017
14:00
"Пьяная" вечеринка: уголовного дела не б…
Следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту скандальной вечеринки в ш...
14:00
Происшествия 19 Янв. 2017
12:45
Ковровские полицейские вернули похищенны…
12 января полицию с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ-21140» обрати...
12:45
Происшествия 19 Янв. 2017
11:32
Муниципальные учреждения Коврова и Ковро…
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного закон...
11:32
Происшествия 19 Янв. 2017
11:20
Обокрали РЖД на 12 миллионов
Четырем бывшим сотрудникам «РЖД» дали сроки за кражу имущества компа...
11:20
Новости 19 Янв. 2017
11:00
Во Владимирской области крещенская ночь …
Об этом сообщает МЧС. Обряд омовения в 54 купелях совершили около 13 тысяч челов...
11:00
Наши герои 19 Янв. 2017
10:00
Редкая птица
Никита Филаретов - первый во Владимирской области оперный бас. Закончив авиамеха...
10:00
Происшествия 19 Янв. 2017
08:00
В Коврове избили водителя скорой помощи
18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство ...
08:00
ОБЗОР 18 Янв. 2017
16:30
Доброград – первый город, построенный на…
В нескольких километрах от города Ковров (Владимирская обл.) активно идёт строит...
16:30
Новости 18 Янв. 2017
14:20
Зотов встретился с коллективом ОАО «Заво…
Как мы писали ранее, 17 января глава города провёл встречу с профсоюзным активом...
14:20
Происшествия 18 Янв. 2017
12:53
За рулем под воздействием наркотиков
В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобил...
12:53
Новости 18 Янв. 2017
12:10
Грядут кадровые перестановки?
Вчера на ЗиДе прошла встреча главы города с профсоюзным активом легендарного зав...
12:10
Новости 18 Янв. 2017
11:01
Ковровские школьники побеждают на регион…
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, он проводится на...
11:01
Наш проект 18 Янв. 2017
10:05
Масло из Молдавии через Ковров везли в Э…
Наталия Заболотная – об особенностях организации торгового бизнеса, нездор...
10:05
Новости 18 Янв. 2017
09:00
Во Владимирской области на год продлено …
Депутаты комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветерано...
09:00
Есть мнение 18 Янв. 2017
06:01
Обзор СМИ: что наша жизнь?
Ответ на этот литературно-оперный вопрос рождается в процессе каждодневного ...
06:01
Новости 17 Янв. 2017
16:16
В КГТА выбирают ректора
С 20 декабря 2016 года в КГТА имени В.А. Дегтярева начата процедура выборов рект...
16:16
Происшествия 17 Янв. 2017
14:44
3-летняя девочка умерла по вине врача ск…
Следственным комитетом по Владимирской области завершено расследование уголовног...
14:44
Новости 17 Янв. 2017
13:30
Кто купит САХу технику?
О ходе уборки города отчитались перед депутатами Игорь Некрасов и директор выигр...
13:30
Происшествия 17 Янв. 2017
12:37
В Коврове инспекторы ДПС задержали мужчи…
Вечером 12 января во дворе одного из домов на улице Грибоедова неизвестный мужчи...
12:37