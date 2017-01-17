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Владимир Седов о ситуации на "Точмаше"

В руководстве Группы компаний «Аскона» прокомментировали распространённую в ряде СМИ инф...

Первая детская оптика в Коврове!

У ребенка проблемы со зрением? Нужно идти к офтальмологу, а потом еще и где-то искать детские очки...

Бездомных собак в Коврове будут кастрировать?

Бюджет Владимирской области готов предоставить Коврову приличную сумму для решения вопроса с безнадз...

На директора "Водоканала" завели уголовное дело

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприя...

«Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом

С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название «Ковров» -...

"Аскона» спасёт работников«Точмаша»?

По сведениям Ikovrov, группа компаний «Аскона» убедила руководство Росатома передать ей ...

  • Владимир Седов о ситуации на "Точмаше"

  • Первая детская оптика в Коврове!

  • Бездомных собак в Коврове будут кастрировать?

  • На директора "Водоканала" завели уголовное дело

  • «Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом

  • "Аскона» спасёт работников«Точмаша»?

 

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Интернет-маркетолог.
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Требуются сотрудники ДПС

Новости сегодняВсе новости

Новости 04 Фев. 2017

06:20

Депутат Госдумы Е.Ревенко побывал в Коврове

Депутат Госдумы Е.Ревенко побывал в Ковр…

Вчера Ковров с официальным визитом посетил депутат Государственной Думы, известн...

Комментариев:(11)

06:20

Новости 03 Фев. 2017

16:10

Владимир Седов о ситуации на

Владимир Седов о ситуации на "Точмаше"

В руководстве Группы компаний «Аскона» прокомментировали распростран...

Комментариев:(16)

16:10

Происшествия 03 Фев. 2017

15:00

Неизвестные повредили машину. Видео

Неизвестные повредили машину. Видео

6 января, около 22.35, в районе школы № 18 г. Коврова неизвестные повредили чужо...

Комментариев:(6)

15:00

ОБЗОР 03 Фев. 2017

13:09

ТВЦ

ТВЦ "Аладдин" празднует свой первый юбил…

Торгово-выставочный центр стройматериалов «Аладдин» празднует своё п...

Комментариев:(4)

13:09

ОБЗОР 03 Фев. 2017

13:04

Экспериментатор и виртуоз Юрий Фаворин

Экспериментатор и виртуоз Юрий Фаворин

Этот уникальный пианист посетит Ковров с единственным концертом – 10 февра...

Комментариев:(2)

13:04

Спорт 03 Фев. 2017

11:02

Антон Фолифоров в числе лучших спортсменов области

Антон Фолифоров в числе лучших спортсмен…

Кадровая комиссия департамента по физической культуре и спорту администрации В...

Комментариев:(1)

11:02

Происшествия 03 Фев. 2017

10:40

Задержали убийцу менеджера магазина «Двери»

Задержали убийцу менеджера магазина «Дв…

Совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и полиции задержан испол...

Комментариев:(0)

10:40

Новости 03 Фев. 2017

10:35

Африканская чума может добраться до Ковровского района

Африканская чума может добраться до Ковр…

В ходе проведенной работы по сбору и уточнению информации установлено, что в мес...

Комментариев:(3)

10:35

Новости 03 Фев. 2017

10:12

268 миллионов на повышение зарплаты работников культуры

268 миллионов на повышение зарплаты рабо…

Губернатор Светлана Орлова подписала постановление о распределении субсидий бюдж...

Комментариев:(1)

10:12

Культура 03 Фев. 2017

09:00

15 тысяч на куклу «Сударыня Масленица»

15 тысяч на куклу «Сударыня Масленица»

Празднование Масленицы станет одним из ярких событий месяца. Оно состоится 26 фе...

Комментариев:(10)

09:00

Новости 03 Фев. 2017

06:03

"Точмаш" будет жить

В областной администрации с журналистами встретился первый заместитель Губернато...

Комментариев:(3)

06:03

Новости 02 Фев. 2017

16:50

Новый асфальт встал колом

Новый асфальт встал колом

Сегодня утром на улице Еловой произошел прорыв сети холодного водоснабжения.&nbs...

Комментариев:(8)

16:50

Новости 02 Фев. 2017

16:34

Награды для супругов - юбиляров

Награды для супругов - юбиляров

В целях сохранения семейных традиций с 2013 года во Владимирской области семейны...

Комментариев:(0)

16:34

Новости 02 Фев. 2017

15:16

Юнармейцы посетили Ковров

Юнармейцы посетили Ковров

В конце 2016 года во Владимирской области стартовал патриотический проект «...

Комментариев:(0)

15:16

Происшествия 02 Фев. 2017

14:08

Задержан таксист-педофил

Задержан таксист-педофил

Пенсионер подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отнош...

Комментариев:(0)

14:08

Новости 02 Фев. 2017

13:36

В Коврове пройдет операция

В Коврове пройдет операция "Пешеход"

За 2016 год на территории Ковровского района зарегистрировано 56 (-30,9%) ДТП с ...

Комментариев:(0)

13:36

Новости 02 Фев. 2017

12:00

750 миллионов на социальную поддержку

750 миллионов на социальную поддержку

Сегодня на пресс-конференции выступил начальник Управления социальной защиты нас...

Комментариев:(0)

12:00

ОБЗОР 02 Фев. 2017

11:04

Первая детская оптика в Коврове!

Первая детская оптика в Коврове!

У ребенка проблемы со зрением? Нужно идти к офтальмологу, а потом еще и где-то и...

Комментариев:(0)

11:04

Новости 02 Фев. 2017

11:01

С.Орлова о ситуации на

С.Орлова о ситуации на "Точмаше"

1 февраля Губернатор Светлана Орлова торжественно открыла Областной Дом молодёжи...

Комментариев:(10)

11:01

Новости 02 Фев. 2017

10:26

В Коврове ямы на дорогах заливают асфальтом

В Коврове ямы на дорогах заливают асфаль…

Более миллиона рублей потратит городской бюджет зимой и весной 2017 года на ремо...

Комментариев:(6)

10:26

Наши герои 02 Фев. 2017

09:01

О мышцах, славе и спортивной державе

О мышцах, славе и спортивной державе

Знакомьтесь: Владимир Зайцев. Возраст: 25 лет, рост: 193 см. Единственный профес...

Комментариев:(0)

09:01

Новости 02 Фев. 2017

08:00

Капитальный ремонт пройдет на 32 домах

Капитальный ремонт пройдет на 32 домах

На коммунальной планёрке в администрации главными темами стали капитальный ремон...

Комментариев:(8)

08:00

ОБЗОР 02 Фев. 2017

06:00

За натуральной косметикой в магазин

За натуральной косметикой в магазин " Чи…

Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менд...

Комментариев:(0)

06:00

ОБЗОР 01 Фев. 2017

15:31

Качество медицины во имя качества жизни

Качество медицины во имя качества жизни

В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым п...

Комментариев:(0)

15:31

Новости 01 Фев. 2017

14:45

Ковровские школьники приступили к сдаче норм ГТО

Ковровские школьники приступили к сдаче …

За вожделенный значок в этом году поборются 303 ученика 9 и 11 классов.  По...

Комментариев:(0)

14:45

Наш проект 01 Фев. 2017

14:10

Открытие свадебного сезона – 19 марта!

Открытие свадебного сезона – 19 марта!

Именно в этот день состоится Ковровская свадебная выставка! И она станет самым я...

Комментариев:(0)

14:10

Новости 01 Фев. 2017

13:26

Незаконно выдавали займы населению

Незаконно выдавали займы населению

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения юридическими лиц...

Комментариев:(0)

13:26

Происшествия 01 Фев. 2017

12:19

Подростки избили и ограбили мужчину

Подростки избили и ограбили мужчину

Это произошло в Муроме. Полицейские по «горячим следам» раскрыли раз...

Комментариев:(5)

12:19

Новости 01 Фев. 2017

11:34

Прошлись по неблагополучным квартирам

Прошлись по неблагополучным квартирам

В Коврове состоялся очередной совместный профилактический рейд сотрудников МЧС и...

Комментариев:(1)

11:34

Новости 01 Фев. 2017

10:00

Как работает «Скорая помощь» в Коврове

Как работает «Скорая помощь» в Коврове

Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работник...

Комментариев:(8)

10:00

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