Владимир Седов о ситуации на "Точмаше"
В руководстве Группы компаний «Аскона» прокомментировали распространённую в ряде СМИ инф...
Первая детская оптика в Коврове!
У ребенка проблемы со зрением? Нужно идти к офтальмологу, а потом еще и где-то искать детские очки...
Бездомных собак в Коврове будут кастрировать?
Бюджет Владимирской области готов предоставить Коврову приличную сумму для решения вопроса с безнадз...
На директора "Водоканала" завели уголовное дело
УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприя...
«Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом
С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название «Ковров» -...
"Аскона» спасёт работников«Точмаша»?
По сведениям Ikovrov, группа компаний «Аскона» убедила руководство Росатома передать ей ...
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Новости 03 Фев. 2017
16:10
Владимир Седов о ситуации на "Точмаше"
В руководстве Группы компаний «Аскона» прокомментировали распростран...
16:10
Происшествия 03 Фев. 2017
15:00
Неизвестные повредили машину. Видео
6 января, около 22.35, в районе школы № 18 г. Коврова неизвестные повредили чужо...
15:00
ОБЗОР 03 Фев. 2017
13:09
ТВЦ "Аладдин" празднует свой первый юбил…
Торгово-выставочный центр стройматериалов «Аладдин» празднует своё п...
13:09
ОБЗОР 03 Фев. 2017
13:04
Экспериментатор и виртуоз Юрий Фаворин
Этот уникальный пианист посетит Ковров с единственным концертом – 10 февра...
13:04
Спорт 03 Фев. 2017
11:02
Антон Фолифоров в числе лучших спортсмен…
Кадровая комиссия департамента по физической культуре и спорту администрации В...
11:02
Происшествия 03 Фев. 2017
10:40
Задержали убийцу менеджера магазина «Дв…
Совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и полиции задержан испол...
10:40
Новости 03 Фев. 2017
10:35
Африканская чума может добраться до Ковр…
В ходе проведенной работы по сбору и уточнению информации установлено, что в мес...
10:35
Новости 03 Фев. 2017
10:12
268 миллионов на повышение зарплаты рабо…
Губернатор Светлана Орлова подписала постановление о распределении субсидий бюдж...
10:12
Культура 03 Фев. 2017
09:00
15 тысяч на куклу «Сударыня Масленица»
Празднование Масленицы станет одним из ярких событий месяца. Оно состоится 26 фе...
09:00
Новости 03 Фев. 2017
06:03
"Точмаш" будет жить
В областной администрации с журналистами встретился первый заместитель Губернато...
06:03
Новости 02 Фев. 2017
16:50
Новый асфальт встал колом
Сегодня утром на улице Еловой произошел прорыв сети холодного водоснабжения.&nbs...
16:50
Новости 02 Фев. 2017
16:34
Награды для супругов - юбиляров
В целях сохранения семейных традиций с 2013 года во Владимирской области семейны...
16:34
Новости 02 Фев. 2017
15:16
Юнармейцы посетили Ковров
В конце 2016 года во Владимирской области стартовал патриотический проект «...
15:16
Происшествия 02 Фев. 2017
14:08
Задержан таксист-педофил
Пенсионер подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отнош...
14:08
Новости 02 Фев. 2017
13:36
В Коврове пройдет операция "Пешеход"
За 2016 год на территории Ковровского района зарегистрировано 56 (-30,9%) ДТП с ...
13:36
Новости 02 Фев. 2017
12:00
750 миллионов на социальную поддержку
Сегодня на пресс-конференции выступил начальник Управления социальной защиты нас...
12:00
ОБЗОР 02 Фев. 2017
11:04
Первая детская оптика в Коврове!
У ребенка проблемы со зрением? Нужно идти к офтальмологу, а потом еще и где-то и...
11:04
Новости 02 Фев. 2017
11:01
С.Орлова о ситуации на "Точмаше"
1 февраля Губернатор Светлана Орлова торжественно открыла Областной Дом молодёжи...
11:01
Новости 02 Фев. 2017
10:26
В Коврове ямы на дорогах заливают асфаль…
Более миллиона рублей потратит городской бюджет зимой и весной 2017 года на ремо...
10:26
Наши герои 02 Фев. 2017
09:01
О мышцах, славе и спортивной державе
Знакомьтесь: Владимир Зайцев. Возраст: 25 лет, рост: 193 см. Единственный профес...
09:01
Новости 02 Фев. 2017
08:00
Капитальный ремонт пройдет на 32 домах
На коммунальной планёрке в администрации главными темами стали капитальный ремон...
08:00
ОБЗОР 02 Фев. 2017
06:00
За натуральной косметикой в магазин " Чи…
Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менд...
06:00
ОБЗОР 01 Фев. 2017
15:31
Качество медицины во имя качества жизни
В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым п...
15:31
Новости 01 Фев. 2017
14:45
Ковровские школьники приступили к сдаче …
За вожделенный значок в этом году поборются 303 ученика 9 и 11 классов. По...
14:45
Наш проект 01 Фев. 2017
14:10
Открытие свадебного сезона – 19 марта!
Именно в этот день состоится Ковровская свадебная выставка! И она станет самым я...
14:10
Новости 01 Фев. 2017
13:26
Незаконно выдавали займы населению
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения юридическими лиц...
13:26
Происшествия 01 Фев. 2017
12:19
Подростки избили и ограбили мужчину
Это произошло в Муроме. Полицейские по «горячим следам» раскрыли раз...
12:19
Новости 01 Фев. 2017
11:34
Прошлись по неблагополучным квартирам
В Коврове состоялся очередной совместный профилактический рейд сотрудников МЧС и...
11:34
Новости 01 Фев. 2017
10:00
Как работает «Скорая помощь» в Коврове
Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работник...
10:00
Происшествия 01 Фев. 2017
09:42
Ковровчанин подозревается в заведомо лож…
Вечером 27 декабря 2016 года в дежурную часть полиции обратился 32-летний местны...
09:42