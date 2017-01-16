Реклама

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове этой ночью не было. ...

В Коврове на пожаре погиб мужчина

24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообщение о том, что горит...

Окна раздора

Ковровчанка, выигравшая судебное разбирательство, не может в полном объёме получить причитающиеся де...

В Коврове прошел Бал спортсменов. Фоторепортаж

Проведение ежегодного Бала спортсменов в Коврове стало доброй традицией. Самые выдающиеся достижения...

В Коврове избили водителя скорой помощи

18 января в Коврове подвергся нападению водитель скорой помощи. Рукоприкладство позволил себе пациен...

Время красоты

Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...

  • Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

  • В Коврове на пожаре погиб мужчина

  • Окна раздора

  • В Коврове прошел Бал спортсменов. Фоторепортаж

  • В Коврове избили водителя скорой помощи

  • Время красоты

 

Частные обьявления

Пошив одежды
340000 руб
Рефконтейнеры новые
10000 руб
Сдадим на длительный
10000 руб
Сдадим на длительный
40000 руб
Работа с текстом(без
15000 руб
Сдам помещение свобо
12000 руб
Сдам помещение свобо
8200 руб
Сдам помещение свобо
20000 руб
Сдам помещение свобо
25000 руб
Сдам помещение свобо

Последние событияВсе новости

Выставка объединения «Околица»
Выставка объединения «Околица»
Требуются сотрудники ДПС
Требуются сотрудники ДПС
Одностороннее движение на ул. Набережной
Одностороннее движение на ул. Набережной
Анонс спортивных мероприятий
Анонс спортивных мероприятий
Нужна ваша помощь!
Нужна ваша помощь!
Поможем следствию!
Поможем следствию!

Новости сегодняВсе новости

Новости 26 Янв. 2017

14:27

"Сударь" в Париже: костюмы европейского …

25 января в Париже в рамках Дней Владимирской области в Посольстве России во...

Комментариев:(0)

14:27

Происшествия 26 Янв. 2017

13:47

Отец изнасиловал дочь

Отец изнасиловал дочь

Во Владимирской области местный житель задержан по подозрению в изнасиловании ма...

Комментариев:(0)

13:47

ОБЗОР 26 Янв. 2017

13:23

Где требуются переводчики в Киеве?

Где требуются переводчики в Киеве?

Работа переводчиком хорошо оплачивается и многим подходит тем, что есть возможно...

Комментариев:(1)

13:23

Новости 26 Янв. 2017

12:00

Отчитались - и за работу

Отчитались - и за работу

Больше половины январского заседания горсовета было отведено на отчёты о продела...

Комментариев:(0)

12:00

Новости 26 Янв. 2017

11:00

Почему в квартирах мерзли люди?

Почему в квартирах мерзли люди?

По требованию прокурора восстановлен температурный режим в квартирах граждан. ...

Комментариев:(1)

11:00

Новости 26 Янв. 2017

10:00

В Париже презентовали инвестиционные проекты Владимирской области

В Париже презентовали инвестиционные про…

25 января в Париже состоялась масштабная презентация ключевых инвестиционных про...

Комментариев:(0)

10:00

Происшествия 26 Янв. 2017

08:24

Администрация Коврова заплатит за плохие дороги

Администрация Коврова заплатит за плохие…

Ковровским городским судом вынесено решение по иску автолюбителя  к Управле...

Комментариев:(3)

08:24

Новости 26 Янв. 2017

06:00

В Коврове открылся центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь»

В Коврове открылся центр поддержки семьи…

Инициаторами его создания стали православные верующие и настоятель ковровского х...

Комментариев:(0)

06:00

Происшествия 25 Янв. 2017

17:00

Через балкон к бывшей жене

Через балкон к бывшей жене

Ковровский городской суд сообщает, постановлен приговор в отношении ранее судимо...

Комментариев:(0)

17:00

Новости 25 Янв. 2017

15:00

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фотообзор

Как в Коврове убирают улицы от снега. Фо…

Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, обильного снегопада в Коврове ...

Комментариев:(11)

15:00

Новости 25 Янв. 2017

14:06

Во Владимире открылась клиника для проведения ЭКО

Во Владимире открылась клиника для прове…

Сегодня в областном центре открылась вторая частная клиника, где женщинам Владим...

Комментариев:(3)

14:06

Новости 25 Янв. 2017

13:37

Кто возглавит МУП УТТ?

Кто возглавит МУП УТТ?

На днях мы писали о том, что грядут кадровые перестановки. В МУП УТТ должен появ...

Комментариев:(10)

13:37

Есть мнение 25 Янв. 2017

11:56

Обзор СМИ: туды ее в купель!

Обзор СМИ: туды ее в купель!

Главной темой свежих городских газет по идее, должны были стать Крещенские купан...

Комментариев:(0)

11:56

Происшествия 25 Янв. 2017

10:17

В Коврове на пожаре погиб мужчина

В Коврове на пожаре погиб мужчина

24 января в 16-47 на пульт диспетчера пожарной охраны г.Коврова поступило сообще...

Комментариев:(1)

10:17

Спорт 25 Янв. 2017

10:05

Победы наших спортсменов

Победы наших спортсменов

Сборная Владимирской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые мед...

Комментариев:(0)

10:05

Происшествия 25 Янв. 2017

09:15

Бывший муж выселил по суду женщину с ребенком из квартиры

Бывший муж выселил по суду женщину с реб…

На днях судебные приставы Ковровского района исполнили решение местного городско...

Комментариев:(3)

09:15

Новости 25 Янв. 2017

08:08

Пожарные Коврова провели тренировочную эвакуацию

Пожарные Коврова провели тренировочную э…

Пожарные и спасатели – частые гости Ковровского социально-реабилитационног...

Комментариев:(0)

08:08

Новости 25 Янв. 2017

06:04

Татьянин день – праздник каждого пятого владимирца

Татьянин день – праздник каждого пятого …

В 1775 году в день Святой Татианы Римской российская императрица Елизавета Петро...

Комментариев:(0)

06:04

Новости 24 Янв. 2017

18:00

Новое уголовное дело на Мельникова

Новое уголовное дело на Мельникова

В отношении бывшего директора ОАО «Завод «Автоприбор» возбужде...

Комментариев:(0)

18:00

Новости 24 Янв. 2017

15:35

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» оштрафовали на 300 тысяч рублей

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» оштрафовали на 300 тыс…

Нарушения были выявлены в ходе совместных мероприятий Прокуратуры города Владими...

Комментариев:(7)

15:35

Наш проект 24 Янв. 2017

14:50

Итоги конкурса «А что ты сделал для Коврова?»

Итоги конкурса «А что ты сделал для Ковр…

По завершению голосования в конкурсе « А что ты сделал для Коврова?»...

Комментариев:(0)

14:50

Новости 24 Янв. 2017

14:40

С 1 февраля страховые пенсии увеличиваются на 5,4 процента

С 1 февраля страховые пенсии увеличивают…

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на...

Комментариев:(3)

14:40

Происшествия 24 Янв. 2017

13:32

Ковровчанин подозревается в заведомо ложном доносе

Ковровчанин подозревается в заведомо лож…

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский»...

Комментариев:(1)

13:32

Новости 24 Янв. 2017

12:07

«Студенческий десант» высадился в Коврове

«Студенческий десант» высадился в Ковров…

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» в межму...

Комментариев:(0)

12:07

Новости 24 Янв. 2017

11:11

Роспотребнадзор опубликовал «черный» список производителей молочной продукции

Роспотребнадзор опубликовал «черный» спи…

Роспотребназдор по Владимирской области проверил 459 субъектов, осуществляющих п...

Комментариев:(0)

11:11

Новости 24 Янв. 2017

10:40

Осторожно, крыши!

Осторожно, крыши!

Сюрпризы природы, когда на смену заморозкам приходит потепление и снегопады, а п...

Комментариев:(0)

10:40

Происшествия 24 Янв. 2017

09:44

Пожар на ул. Урицкого

Пожар на ул. Урицкого

Вчера около 11 часов вечера загорелся частный дом на улице Урицкого.

Комментариев:(0)

09:44

Наш проект 24 Янв. 2017

09:01

Задай вопрос своему депутату

Задай вопрос своему депутату

АйКовров начинает серию публикаций о деятельности депутатов ковровского городско...

Комментариев:(4)

09:01

Народный контроль 24 Янв. 2017

06:00

Окна раздора

Окна раздора

Ковровчанка, выигравшая судебное разбирательство, не может в полном объёме получ...

Комментариев:(15)

06:00

Новости 23 Янв. 2017

16:20

С. Конин:

С. Конин: "Не вижу в банкротстве ничего …

Бизнесмен Сергей Конин обвиняет руководство регионального отделения «Россе...

Комментариев:(11)

16:20

ЕЩЕ НОВОСТИ

Полезная информация

raspisanie
taxi
погода в городе

Афиша

Безымянная звезда 12+