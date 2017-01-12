Качество медицины во имя качества жизни
В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым полноценным годом раб...
Как работает «Скорая помощь» в Коврове
Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работники бригад Станции ско...
За натуральной косметикой в магазин " Чистотел"
Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менделеева. Конечно хоче...
На директора "Водоканала" завели уголовное дело
УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприя...
«Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом
С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название «Ковров» -...
Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!
С 7 февраля на Фабрике искусств «ЗЕБРА» начинается новый набор в группу фотокурсов от Ол...
"Аскона» спасёт работников«Точмаша»?
По сведениям Ikovrov, группа компаний «Аскона» убедила руководство Росатома передать ей ...
Время красоты
Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...
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ОБЗОР 01 Фев. 2017
15:31
Качество медицины во имя качества жизни
В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым п...
15:31
Новости 01 Фев. 2017
14:45
Ковровские школьники приступили к сдаче …
За вожделенный значок в этом году поборются 303 ученика 9 и 11 классов. По...
14:45
Наш проект 01 Фев. 2017
14:10
Открытие свадебного сезона – 19 марта!
Именно в этот день состоится Ковровская свадебная выставка! И она станет самым я...
14:10
Новости 01 Фев. 2017
13:26
Незаконно выдавали займы населению
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения юридическими лиц...
13:26
Происшествия 01 Фев. 2017
12:19
Подростки избили и ограбили мужчину
Это произошло в Муроме. Полицейские по «горячим следам» раскрыли раз...
12:19
Новости 01 Фев. 2017
11:34
Прошлись по неблагополучным квартирам
В Коврове состоялся очередной совместный профилактический рейд сотрудников МЧС и...
11:34
Культура 01 Фев. 2017
11:02
Ковровские танцоры на пьедестале почета
Во Владимире прошли чемпионат и первенство 33-го региона по танцевальному спорту...
11:02
Новости 01 Фев. 2017
10:00
Как работает «Скорая помощь» в Коврове
Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работник...
10:00
Происшествия 01 Фев. 2017
09:42
Ковровчанин подозревается в заведомо лож…
Вечером 27 декабря 2016 года в дежурную часть полиции обратился 32-летний местны...
09:42
Наши герои 01 Фев. 2017
09:11
В.Зайцев: единственный бобслеист Владими…
Знакомьтесь: Владимир Зайцев. Возраст: 25 лет, рост: 193 см. Единственный профес...
09:11
Новости 01 Фев. 2017
06:02
На ул.Лопатина установят дополнительные …
30 января состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на к...
06:02
ОБЗОР 01 Фев. 2017
За натуральной косметикой в магазин " Чи…
Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менд...
ОБЗОР 31 Янв. 2017
16:00
Доброград встречает новоселов!
В Ковровском районе новоселье. Ключи от благоустроенного жилья первого многоквар...
16:00
Происшествия 31 Янв. 2017
15:29
Ищут убийцу
Во Владимирской области по подозрению в убийстве разыскивается 26-летний ранее с...
15:29
Происшествия 31 Янв. 2017
15:05
В Ковровском районе грузовик сбил девочк…
Сегодня в 13-25 в Ковровском районе (п. Мелехово напротив ККУ) произошло Д...
15:05
Новости 31 Янв. 2017
13:11
Бездомных собак в Коврове будут кастриро…
Бюджет Владимирской области готов предоставить Коврову приличную сумму для решен...
13:11
ОБЗОР 31 Янв. 2017
11:35
Банные печи: особенности выбора правильн…
Бани и сауны становятся всё более посещаемыми с каждым днём. Это связано с выс...
11:35
Происшествия 31 Янв. 2017
11:15
На директора "Водоканала" завели уголовн…
УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативн...
11:15
Происшествия 31 Янв. 2017
10:25
Внимание, розыск!
ОМВД России по Камешковскому району Владимирской области разыскивается ОР...
10:25
Новости 31 Янв. 2017
09:28
Точмашевцев призвали сохранять спокойств…
Вчера вечером во Владимире состоялась встреча персонала завода "Точмаш" с генера...
09:28
Новости 31 Янв. 2017
09:02
Владимирская область развивает межрегион…
30 января Владимирскую область с официальным визитом посетила делегация правит...
09:02
Наш проект 31 Янв. 2017
06:00
«Ковров» - лучший кинотеатр области. В п…
С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название &l...
06:00
Новости 30 Янв. 2017
16:42
Интеллектуальные игры в КГТА
В КГТА состоялся открытый городской традиционный турнир по интеллект...
16:42
Спорт 30 Янв. 2017
15:40
Ковровская команда «M-Racing» стала обла…
28-29 января на стадионе МАУ СК «Мотодром» состоялись соревнов...
15:40
Новости 30 Янв. 2017
14:47
Жизнь и кошёлек в объективе статистическ…
Самым первым федеральным статистическим наблюдением социально-демографической на...
14:47
Новости 30 Янв. 2017
13:36
Область набирает волонтеров
В 33-м регионе началась подготовка к участию в XIX Всемирном фестивале молодёжи ...
13:36
Наш проект 30 Янв. 2017
13:10
Задай вопрос депутату
АйКовров продолжает серию публикаций о деятельности депутатов ковровского городс...
13:10
Спорт 30 Янв. 2017
12:01
О спортивных достижениях ковровчан
29 января в Кинешме проходил открытый турнир по панкратиону. В соревнованиях при...
12:01
ОБЗОР 30 Янв. 2017
11:00
Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!
С 7 февраля на Фабрике искусств «ЗЕБРА» начинается новый набор в гру...
11:00
Происшествия 30 Янв. 2017
10:01
4 машины столкнулись на трассе в Ковровс…
27 января в Ковровском районе ( 267км + 700 м.) а/д М-7 Волга с разницей в...
10:01