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Машина с детьми улетела в кювет

5 января в 13 ч. 45 мин. в Ковровском районе на а/д Волга М7 (258 км+900 м) произошло ДТП. ...

"Человек года - 2016". Фоторепортаж

Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Человек года». Вче...

Новое кладбище в Коврове так и не появилось

Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объявил, что «хоро...

За популистские решения заплатят жители

Как известно, тариф на водоснабжение в Коврове один из самых низких в регионе. «Водоканал...

Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ

Хотите знать, какие подарки подготовили спонсоры для участников Новогоднего конкурса от АйКовров? Чи...

  • Машина с детьми улетела в кювет

  • "Человек года - 2016". Фоторепортаж

  • Новое кладбище в Коврове так и не появилось

  • За популистские решения заплатят жители

  • Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ

 

Частные обьявления

8500 руб
Сдадим 1-комн. кв. н
2689 руб
Детский матрас Biba
1 руб
Художественная ковка
5800 руб
Сдадим на длительный
Установка окон пвх K
15000 руб
Сдам помещение свобо
12000 руб
Сдам помещение свобо
8200 руб
Сдам помещение свобо
20000 руб
Сдам помещение свобо
25000 руб
Сдам помещение свобо

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Полицейские сыграли со студентами

Новости сегодняВсе новости

Культура 09 Янв. 2017

16:30

Юные ковровчане стали победителями конкурса музыкантов

Юные ковровчане стали победителями конку…

В канун Нового года в Ковровской детской школе искусств состоялось награждение п...

Комментариев:(0)

16:30

Новости 09 Янв. 2017

15:00

Из незаконного оборота изъяты спирт, водка и лосьон

Из незаконного оборота изъяты спирт, вод…

На территории Коврова и района организованы мероприятия по предупреждению, выявл...

Комментариев:(1)

15:00

Культура 09 Янв. 2017

14:02

Музыкальная феерия с грузинским акцентом

Музыкальная феерия с грузинским акцентом

Именно так ведущие артисты Московской оперетты «аттестовали» водевил...

Комментариев:(0)

14:02

Спорт 09 Янв. 2017

12:25

О спортивных достижениях ковровчан

О спортивных достижениях ковровчан

У теннисистов с/к "Звезда"  2017 год начался с традиционных соревнований по...

Комментариев:(0)

12:25

Происшествия 09 Янв. 2017

11:23

Невезучий грабитель и бойкая старушка

Невезучий грабитель и бойкая старушка

Вечером 30 декабря мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный в п. Малыгино,...

Комментариев:(1)

11:23

Происшествия 09 Янв. 2017

10:46

За время праздников в Коврове произошло убийство

За время праздников в Коврове произошло …

2 января около часа ночи было совершено убийство в квартире дома №  90\1 по...

Комментариев:(1)

10:46

Происшествия 09 Янв. 2017

10:11

"Пьяная" авария

7 января около полуночи на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Грибоедова сто...

Комментариев:(4)

10:11

Происшествия 09 Янв. 2017

10:00

Машина с детьми улетела в кювет

Машина с детьми улетела в кювет

5 января в 13 ч. 45 мин. в Ковровском районе на а/д Волга М7 (258 км+900 м) прои...

Комментариев:(2)

10:00

Происшествия 09 Янв. 2017

09:39

Смертельная авария в Ковровском районе

Смертельная авария в Ковровском районе

2 января около 18 часов на 13 км а/д Сенинские Дворики – Ковров - Шуя прои...

Комментариев:(1)

09:39

Новости 09 Янв. 2017

08:32

Полицейские ищут алкогольный суррогат

Полицейские ищут алкогольный суррогат

Оперативно-профилактические мероприятия, организованные региональными полицейски...

Комментариев:(0)

08:32

Новости 09 Янв. 2017

08:00

Ковров раскрылся для туристов

Ковров раскрылся для туристов

В 33-м регионе туроператорами разработаны более 50 новых маршрутов и туристическ...

Комментариев:(4)

08:00

Новости 07 Янв. 2017

12:00

В сильные морозы в школу можно не ходить

В сильные морозы в школу можно не ходить

Школьникам Коврова не рекомендовано посещать образовательные учреждения в сильны...

Комментариев:(1)

12:00

Новости 06 Янв. 2017

17:26

Мероприятия на открытом воздухе отменены из-за сильных морозов

Мероприятия на открытом воздухе отменены…

Уважаемые ковровчане и гости города! Из-за аномально холодной погоды, которая пр...

Комментариев:(0)

17:26

Спорт 06 Янв. 2017

14:42

Новогодний турнир по фехтованию

Новогодний турнир по фехтованию

5 января в Коврове в школе № 22 прошел III открытый личный турнир по фехтованию ...

Комментариев:(0)

14:42

Есть мнение 06 Янв. 2017

08:55

Ковров, не отставай! Нелепости нашего городка: топ-5

Ковров, не отставай! Нелепости нашего го…

В нашем городе нелепостей, конечно, поменьше будет, чем в области в целом, но на...

Комментариев:(5)

08:55

Есть мнение 05 Янв. 2017

08:00

Топ-10 самых нелепых событий года в области

Топ-10 самых нелепых событий года в обла…

Под таким девизом предлагаем вам наш новогодний обзор самых нелепых и лишённых л...

Комментариев:(0)

08:00

Новости 04 Янв. 2017

14:58

Во Владимирской области на федеральных трассах развёрнуты пункты обогрева

Во Владимирской области на федеральных т…

4-го января во Владимирской области установилась морозная погода. Столбик терм...

Комментариев:(0)

14:58

Есть мнение 04 Янв. 2017

08:10

Печаль, обида, грусть, тоска

Печаль, обида, грусть, тоска

Кроме разочарований, постигших ковровчан вместе с жителями всей области в 2016-м...

Комментариев:(11)

08:10

Есть мнение 03 Янв. 2017

08:08

По дороге разочарований

По дороге разочарований

Разочарование – понятие ёмкое. Словом этим можно назвать как откровенный к...

Комментариев:(0)

08:08

Новости 03 Янв. 2017

06:14

Будьте бдительны в новогодние каникулы

Будьте бдительны в новогодние каникулы

В новогодние каникулы в Коврове запланировано проведение ряда массовых мероприят...

Комментариев:(0)

06:14

Новости 01 Янв. 2017

13:06

Новогодняя ночь прошла спокойно

Новогодняя ночь прошла спокойно

В ночь на 1 января 2017 года на территории Владимирской области в 76 населенных ...

Комментариев:(3)

13:06

ОБЗОР 30 Дек. 2016

16:00

"Атлет-спорт" поздравляет ковровчан с но…

Коллектив  фитнес-клуба «Атлет-спорт» поздравляет всех с наступ...

Комментариев:(0)

16:00

Новости 30 Дек. 2016

15:06

С новым годом!

С новым годом!

Доброе время суток, дорогие друзья! Редакция «АйКовров» поздравляет ...

Комментариев:(0)

15:06

Новости 30 Дек. 2016

13:00

Чем запомнится ковровчанам 2016 год?

Чем запомнится ковровчанам 2016 год?

В конце года принято подводить итоги.  Что удалось сдел...

Комментариев:(4)

13:00

Новости 30 Дек. 2016

12:00

Пенсии начнут выплачивать с 3 января

Пенсии начнут выплачивать с 3 января

В связи с многочисленными обращениями граждан Отделение Пенсионного фонда России...

Комментариев:(1)

12:00

Новости 30 Дек. 2016

11:09

Экономика области развивается динамично

Экономика области развивается динамично

29 декабря в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция Губ...

Комментариев:(0)

11:09

Новости 30 Дек. 2016

10:03

С.Орлова: Ковров будем поддерживать и дальше

С.Орлова: Ковров будем поддерживать и да…

Одной из сквозных тем пресс-конференции Светланы Орловой, которая состоялась 29 ...

Комментариев:(1)

10:03

Новости 30 Дек. 2016

09:00

Вехи уходящего года: июль - сентябрь

Вехи уходящего года: июль - сентябрь

Завершается 2016 год, наступает время подвести некоторые итоги, вспомнить о наиб...

Комментариев:(0)

09:00

Новости 30 Дек. 2016

06:03

Школьники из Ковровского района стали победителями лесного конкурса

Школьники из Ковровского района стали по…

Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» - традиционное ежегодно...

Комментариев:(2)

06:03

Новости 29 Дек. 2016

16:10

Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и гостей города на «Снежный бум»

Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и …

Уважаемые ковровчане и гости города! 7 января в парке экскаваторостроителей сост...

Комментариев:(0)

16:10

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