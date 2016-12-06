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В Коврове прошла церемония "Человек года". Фоторепортаж

Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Человек года». Вче...

Новое кладбище в Коврове так и не появилось

Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объявил, что «хоро...

Школьный автобус попал в аварию в Ковровском районе

В автобусе находились дети, учащиеся ковровской школы-интернат для слабослышащих. Ребята ехали из Му...

В Коврове открылся первый цифровой кинотеатр

Как мы писали ранее, вчера в Коврове состоялось долгожданное открытие цифрового кинотеатра с техноло...

За популистские решения заплатят жители

Как известно, тариф на водоснабжение в Коврове один из самых низких в регионе. «Водоканал...

Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ

Хотите знать, какие подарки подготовили спонсоры для участников Новогоднего конкурса от АйКовров? Чи...

  • В Коврове прошла церемония "Человек года". Фоторепортаж

  • Новое кладбище в Коврове так и не появилось

  • Школьный автобус попал в аварию в Ковровском районе

  • В Коврове открылся первый цифровой кинотеатр

  • За популистские решения заплатят жители

  • Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ

 

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КГТА в числе востребованных вузов России
КГТА в числе востребованных вузов России

Новости сегодняВсе новости

ОБЗОР 30 Дек. 2016

16:00

"Атлет-спорт" поздравляет ковровчан с но…

Коллектив  фитнес-клуба «Атлет-спорт» поздравляет всех с наступ...

Комментариев:(0)

16:00

Новости 30 Дек. 2016

15:06

С новым годом!

С новым годом!

Доброе время суток, дорогие друзья! Редакция «АйКовров» поздравляет ...

Комментариев:(0)

15:06

Новости 30 Дек. 2016

13:00

Чем запомнится ковровчанам 2016 год?

Чем запомнится ковровчанам 2016 год?

В конце года принято подводить итоги.  Что удалось сдел...

Комментариев:(1)

13:00

Новости 30 Дек. 2016

12:00

Пенсии начнут выплачивать с 3 января

Пенсии начнут выплачивать с 3 января

В связи с многочисленными обращениями граждан Отделение Пенсионного фонда России...

Комментариев:(0)

12:00

Новости 30 Дек. 2016

11:09

Экономика области развивается динамично

Экономика области развивается динамично

29 декабря в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция Губ...

Комментариев:(0)

11:09

Новости 30 Дек. 2016

10:03

С.Орлова: Ковров будем поддерживать и дальше

С.Орлова: Ковров будем поддерживать и да…

Одной из сквозных тем пресс-конференции Светланы Орловой, которая состоялась 29 ...

Комментариев:(0)

10:03

Новости 30 Дек. 2016

09:00

Вехи уходящего года: июль - сентябрь

Вехи уходящего года: июль - сентябрь

Завершается 2016 год, наступает время подвести некоторые итоги, вспомнить о наиб...

Комментариев:(0)

09:00

Новости 30 Дек. 2016

06:03

Школьники из Ковровского района стали победителями лесного конкурса

Школьники из Ковровского района стали по…

Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» - традиционное ежегодно...

Комментариев:(2)

06:03

Новости 29 Дек. 2016

16:10

Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и гостей города на «Снежный бум»

Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и …

Уважаемые ковровчане и гости города! 7 января в парке экскаваторостроителей сост...

Комментариев:(0)

16:10

ОБЗОР 29 Дек. 2016

15:14

За державу не обидно: в Коврове открылся спортивный центр «Держава»

За державу не обидно: в Коврове открылся…

В минувшее воскресенье состоялось открытие нового спортивного центра с патриотич...

Комментариев:(4)

15:14

Новости 29 Дек. 2016

13:08

В Коврове прошла церемония

В Коврове прошла церемония "Человек года…

Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Чело...

Комментариев:(6)

13:08

ОБЗОР 29 Дек. 2016

12:18

Квартира в ипотеку во Владимире — миф или реальность?

Квартира в ипотеку во Владимире — миф ил…

Несмотря на пессимистические прогнозы, связанные с кризисом в российском финансо...

Комментариев:(7)

12:18

Новости 29 Дек. 2016

12:15

Во Владимирской области проходит новогодний флешмоб

Во Владимирской области проходит новогод…

В предновогодние дни в городах и поселках Владимирской области проходит необычна...

Комментариев:(3)

12:15

Новости 29 Дек. 2016

11:00

Ответы Зотова на вопросы, которые не прозвучали в эфире

Ответы Зотова на вопросы, которые не про…

27 декабря в нашей редакции прошла онлайн пресс-конференция с участием главы г. ...

Комментариев:(9)

11:00

Новости 29 Дек. 2016

09:40

Студенты КГТА заняли второе место на областном конкурсе

Студенты КГТА заняли второе место на обл…

26 декабря во Владимирском государственном университете прошел первый областной ...

Комментариев:(1)

09:40

Новости 29 Дек. 2016

08:12

На Хвостова заведено третье уголовное дело

На Хвостова заведено третье уголовное де…

В отношении бывшего заместителя губернатора области возбуждено третье уголовное ...

Комментариев:(0)

08:12

Новости 29 Дек. 2016

06:00

Орлова провела встречу с активистами народного фронта

Орлова провела встречу с активистами нар…

28 декабря Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с представителями ...

Комментариев:(2)

06:00

Происшествия 28 Дек. 2016

15:24

В Коврове на пожаре погиб мужчина

В Коврове на пожаре погиб мужчина

27 декабря ночью в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧ...

Комментариев:(1)

15:24

Новости 28 Дек. 2016

15:08

В Новый год движение транспорта в Коврове ограничат

В Новый год движение транспорта в Ковров…

В связи с запуском фейерверка по случаю празднования Нового года, 1 января ...

Комментариев:(0)

15:08

Новости 28 Дек. 2016

13:50

Как провести праздники весело и душевно?

Как провести праздники весело и душевно?

Перед новым годом многим ковровчанам приходится весьма продуктивно и нелегко раб...

Комментариев:(1)

13:50

Есть мнение 28 Дек. 2016

12:20

В преддверии нового года: обзор СМИ

В преддверии нового года: обзор СМИ

Большинство газет уже выпустили последний номер в уходящем году. И так и...

Комментариев:(0)

12:20

Происшествия 28 Дек. 2016

11:10

Ковровский интернат присваивал пенсию инвалида

Ковровский интернат присваивал пенсию ин…

Ковровской городской прокуратурой в Ковровском специальном доме-интернате для пр...

Комментариев:(2)

11:10

Новости 28 Дек. 2016

10:05

Праздник или кошелёк? Обзор цен на продукты в Коврове

Праздник или кошелёк? Обзор цен на проду…

До новогодних праздников – считанные дни. Самое время определиться с празд...

Комментариев:(0)

10:05

Культура 28 Дек. 2016

09:01

Один день из жизни муниципального музея

Один день из жизни муниципального музея

В воскресенье весь небольшой коллектив работников Ковровского историко-мемориаль...

Комментариев:(1)

09:01

Новости 28 Дек. 2016

06:04

С днем спасателя!

С днем спасателя!

27 декабря свой профессиональный праздник отметили те, кто каждый день спасает ж...

Комментариев:(0)

06:04

Новости 27 Дек. 2016

16:00

Текстовая трансляция пресс-конференции Анатолия Зотова

Текстовая трансляция пресс-конференции А…

Итоговая пресс-конференция главы Коврова Анатолия Зотова проходит сегодня в реда...

Комментариев:(14)

16:00

Новости 27 Дек. 2016

14:11

Новое кладбище в Коврове так и не появилось

Новое кладбище в Коврове так и не появи…

Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объя...

Комментариев:(7)

14:11

Новости 27 Дек. 2016

13:11

Ограничить торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией на 30 суток

Ограничить торговлю спиртосодержащей неп…

В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и с...

Комментариев:(8)

13:11

Новости 27 Дек. 2016

12:40

Студенческие отряды подвели итоги работы

Студенческие отряды подвели итоги работы

Во Владимире прошел слёт студенческих отрядов Владимирской области. На него собр...

Комментариев:(0)

12:40

Новости 27 Дек. 2016

12:23

Нет денег - нет электричества

Нет денег - нет электричества

26 декабря судебными  приставами-исполнителями  Ковровского района был...

Комментариев:(0)

12:23

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