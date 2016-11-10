Машина с детьми улетела в кювет
5 января в 13 ч. 45 мин. в Ковровском районе на а/д Волга М7 (258 км+900 м) произошло ДТП. ...
"Человек года - 2016". Фоторепортаж
Ежегодно в Коврове в преддверии нового года проходит яркая церемония «Человек года». Вче...
Новое кладбище в Коврове так и не появилось
Летом 2016 года глава города Анатолий Зотов, выступая на пресс-конференции, объявил, что «хоро...
За популистские решения заплатят жители
Как известно, тариф на водоснабжение в Коврове один из самых низких в регионе. «Водоканал...
Спонсор конкурса "Что ТЫ сделал для Коврова?" - медцентр КЭМЗ
Хотите знать, какие подарки подготовили спонсоры для участников Новогоднего конкурса от АйКовров? Чи...
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Культура 09 Янв. 2017
16:30
Юные ковровчане стали победителями конку…
В канун Нового года в Ковровской детской школе искусств состоялось награждение п...
16:30
Новости 09 Янв. 2017
15:00
Из незаконного оборота изъяты спирт, вод…
На территории Коврова и района организованы мероприятия по предупреждению, выявл...
15:00
Культура 09 Янв. 2017
14:02
Музыкальная феерия с грузинским акцентом
Именно так ведущие артисты Московской оперетты «аттестовали» водевил...
14:02
Спорт 09 Янв. 2017
12:25
О спортивных достижениях ковровчан
У теннисистов с/к "Звезда" 2017 год начался с традиционных соревнований по...
12:25
Происшествия 09 Янв. 2017
11:23
Невезучий грабитель и бойкая старушка
Вечером 30 декабря мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный в п. Малыгино,...
11:23
Происшествия 09 Янв. 2017
10:46
За время праздников в Коврове произошло …
2 января около часа ночи было совершено убийство в квартире дома № 90\1 по...
10:46
Происшествия 09 Янв. 2017
10:11
"Пьяная" авария
7 января около полуночи на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Грибоедова сто...
10:11
Происшествия 09 Янв. 2017
10:00
Машина с детьми улетела в кювет
5 января в 13 ч. 45 мин. в Ковровском районе на а/д Волга М7 (258 км+900 м) прои...
10:00
Происшествия 09 Янв. 2017
09:39
Смертельная авария в Ковровском районе
2 января около 18 часов на 13 км а/д Сенинские Дворики – Ковров - Шуя прои...
09:39
Новости 09 Янв. 2017
08:32
Полицейские ищут алкогольный суррогат
Оперативно-профилактические мероприятия, организованные региональными полицейски...
08:32
Новости 09 Янв. 2017
08:00
Ковров раскрылся для туристов
В 33-м регионе туроператорами разработаны более 50 новых маршрутов и туристическ...
08:00
Новости 07 Янв. 2017
12:00
В сильные морозы в школу можно не ходить
Школьникам Коврова не рекомендовано посещать образовательные учреждения в сильны...
12:00
Новости 06 Янв. 2017
17:26
Мероприятия на открытом воздухе отменены…
Уважаемые ковровчане и гости города! Из-за аномально холодной погоды, которая пр...
17:26
Спорт 06 Янв. 2017
14:42
Новогодний турнир по фехтованию
5 января в Коврове в школе № 22 прошел III открытый личный турнир по фехтованию ...
14:42
Есть мнение 06 Янв. 2017
08:55
Ковров, не отставай! Нелепости нашего го…
В нашем городе нелепостей, конечно, поменьше будет, чем в области в целом, но на...
08:55
Есть мнение 05 Янв. 2017
08:00
Топ-10 самых нелепых событий года в обла…
Под таким девизом предлагаем вам наш новогодний обзор самых нелепых и лишённых л...
08:00
Новости 04 Янв. 2017
14:58
Во Владимирской области на федеральных т…
4-го января во Владимирской области установилась морозная погода. Столбик терм...
14:58
Есть мнение 04 Янв. 2017
08:10
Печаль, обида, грусть, тоска
Кроме разочарований, постигших ковровчан вместе с жителями всей области в 2016-м...
08:10
Есть мнение 03 Янв. 2017
08:08
По дороге разочарований
Разочарование – понятие ёмкое. Словом этим можно назвать как откровенный к...
08:08
Новости 03 Янв. 2017
06:14
Будьте бдительны в новогодние каникулы
В новогодние каникулы в Коврове запланировано проведение ряда массовых мероприят...
06:14
Новости 01 Янв. 2017
13:06
Новогодняя ночь прошла спокойно
В ночь на 1 января 2017 года на территории Владимирской области в 76 населенных ...
13:06
ОБЗОР 30 Дек. 2016
16:00
"Атлет-спорт" поздравляет ковровчан с но…
Коллектив фитнес-клуба «Атлет-спорт» поздравляет всех с наступ...
16:00
Новости 30 Дек. 2016
15:06
С новым годом!
Доброе время суток, дорогие друзья! Редакция «АйКовров» поздравляет ...
15:06
Новости 30 Дек. 2016
13:00
Чем запомнится ковровчанам 2016 год?
В конце года принято подводить итоги. Что удалось сдел...
13:00
Новости 30 Дек. 2016
12:00
Пенсии начнут выплачивать с 3 января
В связи с многочисленными обращениями граждан Отделение Пенсионного фонда России...
12:00
Новости 30 Дек. 2016
11:09
Экономика области развивается динамично
29 декабря в администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция Губ...
11:09
Новости 30 Дек. 2016
10:03
С.Орлова: Ковров будем поддерживать и да…
Одной из сквозных тем пресс-конференции Светланы Орловой, которая состоялась 29 ...
10:03
Новости 30 Дек. 2016
09:00
Вехи уходящего года: июль - сентябрь
Завершается 2016 год, наступает время подвести некоторые итоги, вспомнить о наиб...
09:00
Новости 30 Дек. 2016
06:03
Школьники из Ковровского района стали по…
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» - традиционное ежегодно...
06:03
Новости 29 Дек. 2016
16:10
Молодёжь Коврова приглашает ковровчан и …
Уважаемые ковровчане и гости города! 7 января в парке экскаваторостроителей сост...
16:10