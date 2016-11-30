В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди
Жители многоквартирного дома на ул. Брюсова жалуются на периодический холод в квартирах и горячую во...
"Ажиотаж" в ковровском "Горгазе"
Весть о том, что нужно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования, наделала...
А что ты сделал для города? Голосование открыто
Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сделал для Коврова?...
Ковров: места, где становится страшно
Несмотря на внешнее благополучие и активную стройку жилых и торговых объектов, Ковров остаётся город...
Ковровчане поедут на новых троллейбусах
Долгожданное событие в Управлении троллейбусного транспорта Коврова: парк пополнился двумя новыми ма...
Каким будет "железный садик"?
Вчера прошел градостроительный совет, на котором рассматривали концепцию благоустройства сквер...
Время красоты
Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...
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Новости 16 Янв. 2017
16:10
Нужна ваша помощь!
Алексей Пугачев (бывший сотрудник патрульно-постовой службы Ковровского Отдела п...
16:10
Новости 16 Янв. 2017
15:07
В Коврове стартовал эко-марафон «Сдай ма…
Сегодня в Коврове стартовал Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру &nd...
15:07
Спорт 16 Янв. 2017
14:30
В Коврове прошли Межрегиональные соревно…
14-15 января в Коврове на стадионе СК «Мотодром» прошли Межрег...
14:30
Есть мнение 16 Янв. 2017
13:36
Покупай Владимирское: ТОП-10 владимирски…
Из поездок в Париж принято привозить духи и фуа-гра, из Лондона — чай и ма...
13:36
Спорт 16 Янв. 2017
12:06
Спорт за неделю
14 и 15 января в городе Мытищи Московской области прошел Всероссийский турнир по...
12:06
Новости 16 Янв. 2017
11:09
Незамерзайка с содержанием метанола
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во исполнении приказа Федер...
11:09
Происшествия 16 Янв. 2017
10:00
ДТП устроил водитель без прав
Вечером 15 января на улице Строителей произошло ДТП с участием трех машин.
10:00
Народный контроль 16 Янв. 2017
09:00
В Коврове в девятиэтажке мёрзнут люди
Жители многоквартирного дома на ул. Брюсова жалуются на периодический холод в кв...
09:00
Происшествия 16 Янв. 2017
06:00
В Коврове возбуждено уголовное дело за п…
11 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника местного суп...
06:00
Новости 13 Янв. 2017
16:56
Более 10 тысяч жителей Владимирской обла…
Во Владимирской области постоянно действует 45 команд КВН. Более 10 тысяч жителе...
16:56
Наши герои 13 Янв. 2017
15:00
Новый год: на дальних берегах
Во Владимирской области живут, учатся и работают люди со всего мира. В преддвери...
15:00
Новости 13 Янв. 2017
12:21
Завтра в регионе пройдут массовые провер…
В настоящее время основными причинами аварий являются личная недисциплинированно...
12:21
Новости 13 Янв. 2017
10:44
На дорожное хозяйство Владимирской облас…
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала постановление о предос...
10:44
Новости 13 Янв. 2017
09:42
"Ажиотаж" в ковровском "Горгазе"
Весть о том, что нужно заключать договор на техническое обслуживание газового об...
09:42
Наш проект 13 Янв. 2017
09:00
А что ты сделал для города? Голосование …
Представляем вашему вниманию новых участников нашего конкурса «А что ты сд...
09:00
Новости 13 Янв. 2017
08:45
КМЗ приступил к серийному производству м…
С января 2017 года Ковровский механический завод (входит в Топливную компанию Ро...
08:45
Культура 13 Янв. 2017
06:00
В Ковровском районе отметили «Гвардейски…
В «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское Ковровского района впер...
06:00
Происшествия 12 Янв. 2017
17:24
Столкнулись автобус и легковушка
Сегодня днем, около двух часов, произошло ДТП на автодороге Ковров – мкр. ...
17:24
Новости 12 Янв. 2017
14:33
Очередные новшества в коммунальном хозяй…
Так сложилось, что новый 2017 год для ковровчан начинается с подорожания. Напомн...
14:33
Народный контроль 12 Янв. 2017
12:40
Ковров: места, где становится страшно
Несмотря на внешнее благополучие и активную стройку жилых и торговых объектов, К...
12:40
Новости 12 Янв. 2017
10:49
"Владимиртеплогаз" передадут в собственн…
11 января в областной администрации прошла пресс-конференция первых заместителей...
10:49
Происшествия 12 Янв. 2017
10:07
Пьяных водителей посадят?
Возбуждены уголовные дела в отношении водителей, задержанных за повторное управл...
10:07
Новости 12 Янв. 2017
09:02
Путин Джураев: фамилия президента РФ ста…
Такое произошло впервые в России. Еще в августе прошлого года стало и...
09:02
Новости 12 Янв. 2017
06:03
Ковровчане поедут на новых троллейбусах
Долгожданное событие в Управлении троллейбусного транспорта Коврова: парк пополн...
06:03
Новости 12 Янв. 2017
06:02
Сотрудники прокуратуры отмечают свой про…
12 января отмечают свой профессиональный праздник работники прокуратуры. В этот ...
06:02
Происшествия 11 Янв. 2017
16:18
Ковровские полицейские по «горячим следа…
Днем 10 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковро...
16:18
Есть мнение 11 Янв. 2017
14:45
Обзор СМИ: Пуаро нам в помощь!
Первый номер в наступившем году наконец после долгих каникул выпустили в све...
14:45
Происшествия 11 Янв. 2017
13:28
В магазине застрелили менеджера
Убийство произошло 10 января около 18 часов в помещении магазина «Две...
13:28
Культура 11 Янв. 2017
12:04
Доброград + Большой театр = новый культу…
Доброград посетил генеральный директор Большого театра. Владимир Урин обсудил с ...
12:04
Новости 11 Янв. 2017
11:22
Каким будет "железный садик"?
Вчера прошел градостроительный совет, на котором рассматривали концепцию б...
11:22