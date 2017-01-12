Реклама

Качество медицины во имя качества жизни

В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым полноценным годом раб...

Как работает «Скорая помощь» в Коврове

Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работники бригад Станции ско...

За натуральной косметикой в магазин " Чистотел"

Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менделеева. Конечно хоче...

На директора "Водоканала" завели уголовное дело

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприя...

«Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом

С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название «Ковров» -...

Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!

С 7 февраля на Фабрике искусств «ЗЕБРА» начинается новый набор в группу фотокурсов от Ол...

"Аскона» спасёт работников«Точмаша»?

По сведениям Ikovrov, группа компаний «Аскона» убедила руководство Росатома передать ей ...

Время красоты

Давно собирались начать решительную борьбу за молодость и красоту, но все откладывали до лучших врем...

  • Качество медицины во имя качества жизни

  • Как работает «Скорая помощь» в Коврове

  • За натуральной косметикой в магазин " Чистотел"

  • На директора "Водоканала" завели уголовное дело

  • «Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом

  • Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!

  • "Аскона» спасёт работников«Точмаша»?

  • Время красоты

 

Частные обьявления

5000 руб
Сдадим комнату в 2-к
40000 руб
Работа с текстом(без
14310 руб
Кровать Каруля
530 руб
Лучшая удлиняющая ту
Менеджер
15000 руб
Сдам помещение свобо
12000 руб
Сдам помещение свобо
8200 руб
Сдам помещение свобо
20000 руб
Сдам помещение свобо
25000 руб
Сдам помещение свобо

Последние событияВсе новости

Помогите найти человека!
Помогите найти человека!
Все на зимний мотокросс!
Все на зимний мотокросс!
Почему в квартирах мерзли люди?
Почему в квартирах мерзли люди?
Выставка объединения «Околица»
Выставка объединения «Околица»
Требуются сотрудники ДПС
Требуются сотрудники ДПС
Одностороннее движение на ул. Набережной
Одностороннее движение на ул. Набережной

Новости сегодняВсе новости

ОБЗОР 01 Фев. 2017

15:31

Качество медицины во имя качества жизни

Качество медицины во имя качества жизни

В Первом клиническом медицинском центре подвели итоги года. 2016-й стал первым п...

Комментариев:(0)

15:31

Новости 01 Фев. 2017

14:45

Ковровские школьники приступили к сдаче норм ГТО

Ковровские школьники приступили к сдаче …

За вожделенный значок в этом году поборются 303 ученика 9 и 11 классов.  По...

Комментариев:(0)

14:45

Наш проект 01 Фев. 2017

14:10

Открытие свадебного сезона – 19 марта!

Открытие свадебного сезона – 19 марта!

Именно в этот день состоится Ковровская свадебная выставка! И она станет самым я...

Комментариев:(0)

14:10

Новости 01 Фев. 2017

13:26

Незаконно выдавали займы населению

Незаконно выдавали займы населению

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения юридическими лиц...

Комментариев:(0)

13:26

Происшествия 01 Фев. 2017

12:19

Подростки избили и ограбили мужчину

Подростки избили и ограбили мужчину

Это произошло в Муроме. Полицейские по «горячим следам» раскрыли раз...

Комментариев:(4)

12:19

Новости 01 Фев. 2017

11:34

Прошлись по неблагополучным квартирам

Прошлись по неблагополучным квартирам

В Коврове состоялся очередной совместный профилактический рейд сотрудников МЧС и...

Комментариев:(1)

11:34

Культура 01 Фев. 2017

11:02

Ковровские танцоры на пьедестале почета

Ковровские танцоры на пьедестале почета

Во Владимире прошли чемпионат и первенство 33-го региона по танцевальному спорту...

Комментариев:(0)

11:02

Новости 01 Фев. 2017

10:00

Как работает «Скорая помощь» в Коврове

Как работает «Скорая помощь» в Коврове

Угрозам и нападению пациентов уже дважды в январе 2017 года подверглись работник...

Комментариев:(5)

10:00

Происшествия 01 Фев. 2017

09:42

Ковровчанин подозревается в заведомо ложном доносе

Ковровчанин подозревается в заведомо лож…

Вечером 27 декабря 2016 года в дежурную часть полиции обратился 32-летний местны...

Комментариев:(2)

09:42

Наши герои 01 Фев. 2017

09:11

В.Зайцев: единственный бобслеист Владимирской области

В.Зайцев: единственный бобслеист Владими…

Знакомьтесь: Владимир Зайцев. Возраст: 25 лет, рост: 193 см. Единственный профес...

Комментариев:(0)

09:11

Новости 01 Фев. 2017

06:02

На ул.Лопатина установят дополнительные дорожные знаки

На ул.Лопатина установят дополнительные …

30 января состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на к...

Комментариев:(7)

06:02

ОБЗОР 01 Фев. 2017

За натуральной косметикой в магазин

За натуральной косметикой в магазин " Чи…

Ежедневно и повсюду мы используем средства, содержащие львиную долю таблицы Менд...

Комментариев:(0)

ОБЗОР 31 Янв. 2017

16:00

Доброград встречает новоселов!

Доброград встречает новоселов!

В Ковровском районе новоселье. Ключи от благоустроенного жилья первого многоквар...

Комментариев:(2)

16:00

Происшествия 31 Янв. 2017

15:29

Ищут убийцу

Ищут убийцу

Во Владимирской области по подозрению в убийстве разыскивается 26-летний ранее с...

Комментариев:(0)

15:29

Происшествия 31 Янв. 2017

15:05

В Ковровском районе грузовик сбил девочку

В Ковровском районе грузовик сбил девочк…

Сегодня в  13-25 в Ковровском районе (п. Мелехово напротив ККУ) произошло Д...

Комментариев:(1)

15:05

Новости 31 Янв. 2017

13:11

Бездомных собак в Коврове будут кастрировать?

Бездомных собак в Коврове будут кастриро…

Бюджет Владимирской области готов предоставить Коврову приличную сумму для решен...

Комментариев:(2)

13:11

ОБЗОР 31 Янв. 2017

11:35

Банные печи: особенности выбора правильной модели

Банные печи: особенности выбора правильн…

Бани и сауны становятся всё более посещаемыми с каждым днём. Это связано с выс...

Комментариев:(3)

11:35

Происшествия 31 Янв. 2017

11:15

На директора

На директора "Водоканала" завели уголовн…

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативн...

Комментариев:(8)

11:15

Происшествия 31 Янв. 2017

10:25

Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

ОМВД России по Камешковскому району Владимирской области разыскивается ОР...

Комментариев:(1)

10:25

Новости 31 Янв. 2017

09:28

Точмашевцев призвали сохранять спокойствие

Точмашевцев призвали сохранять спокойств…

Вчера вечером во Владимире состоялась встреча персонала завода "Точмаш" с генера...

Комментариев:(3)

09:28

Новости 31 Янв. 2017

09:02

Владимирская область развивает межрегиональные отношения

Владимирская область развивает межрегион…

30 января Владимирскую область с официальным визитом посетила делегация правит...

Комментариев:(2)

09:02

Наш проект 31 Янв. 2017

06:00

«Ковров» - лучший кинотеатр области. В прошлом

«Ковров» - лучший кинотеатр области. В п…

С открытием нового кинотеатра о старом – том, что носил гордое название &l...

Комментариев:(18)

06:00

Новости 30 Янв. 2017

16:42

Интеллектуальные игры в КГТА

Интеллектуальные игры в КГТА

В КГТА  состоялся открытый городской  традиционный турнир по интеллект...

Комментариев:(0)

16:42

Спорт 30 Янв. 2017

15:40

Ковровская команда «M-Racing» стала обладателем Кубка Владимирской области

Ковровская команда «M-Racing» стала обла…

28-29 января на стадионе МАУ СК «Мотодром»  состоялись соревнов...

Комментариев:(1)

15:40

Новости 30 Янв. 2017

14:47

Жизнь и кошёлек в объективе статистических наблюдений

Жизнь и кошёлек в объективе статистическ…

Самым первым федеральным статистическим наблюдением социально-демографической на...

Комментариев:(0)

14:47

Новости 30 Янв. 2017

13:36

Область набирает волонтеров

Область набирает волонтеров

В 33-м регионе началась подготовка к участию в XIX Всемирном фестивале молодёжи ...

Комментариев:(0)

13:36

Наш проект 30 Янв. 2017

13:10

Задай вопрос депутату

Задай вопрос депутату

АйКовров продолжает серию публикаций о деятельности депутатов ковровского городс...

Комментариев:(10)

13:10

Спорт 30 Янв. 2017

12:01

О спортивных достижениях ковровчан

О спортивных достижениях ковровчан

29 января в Кинешме проходил открытый турнир по панкратиону. В соревнованиях при...

Комментариев:(1)

12:01

ОБЗОР 30 Янв. 2017

11:00

Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!

Успей записаться на фотокурсы в «ЗЕБРЕ»!

С 7 февраля на Фабрике искусств «ЗЕБРА» начинается новый набор в гру...

Комментариев:(0)

11:00

Происшествия 30 Янв. 2017

10:01

4 машины столкнулись на трассе в Ковровском районе

4 машины столкнулись на трассе в Ковровс…

27 января в Ковровском районе ( 267км + 700 м.)  а/д М-7 Волга с разницей в...

Комментариев:(4)

10:01

ЕЩЕ НОВОСТИ

Полезная информация

raspisanie
taxi
погода в городе

Афиша

«ЛУЧШИЕ И ЛЮБИМЫЕ НОМЕРА ЗА……….ЛЕТ!» 12+